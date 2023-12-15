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Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

2023-12-15 22:44:12
Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Yerli olmayan ve antik binalara zarar veren "istilacı" sincaplar Japonya'da sorun oldu. İtlaf etmeye karar verdiler.

#1
Foto - Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Çok sayıda ahşap tapınağın bulunduğu Kamakura şehir yönetiminin sincap sorununu çözmek için yaklaşık 50 bin dolar harcama yapmak istediği açıklandı.

#2
Foto - Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Mainichi gazetesine göre, bölge sakinlerine kafes vermeyi, turistlere sincapları beslememelerini söyleyen posterler asmayı ve sincapları itlaf edecek insanları işe almayı planlıyorlar.

#3
Foto - Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Kamakura'daki çevre aktivistleri aynı zamanda istilacı türlerin Japonya'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik oluşturduğu tehdidin de farkında ve bunların itlaf edilmesi girişimini destekliyor.

#4
Foto - Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Şu anda Japonya'da 150'den fazla hayvan ve bitki türü istilacı olarak kabul ediliyor ve çevre bakanlığı tarafından yabancı istilacılar olarak listeleniyor.

#5
Foto - Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

KAYNAK: INDEPENDENT

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