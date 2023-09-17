2023-09-17 12:33:25 Binlerce balık kıyıya vurdu
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü kıyısına vuran binlerce ölü balık bölge halkını tedirgin etti.
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü kıyısına vuran binlerce ölü balık bölge halkını tedirgin etti.
Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bağlı Karaser ve Vişneli köyünki vatandaşlar, Keban Baraj Gölü kıyısına gittiğinde binlerce ölü balık ile karşılaştı.
Sahil boyunca ölü balıkları görüntüleyen köylüler durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.
Ekiplerin balık ve sudan numuneler alarak incelemelerde bulunacağı bildirildi.
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