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Yaşam
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Binlerce balık kıyıya vurdu

2023-09-17 12:33:25
Binlerce balık kıyıya vurdu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü kıyısına vuran binlerce ölü balık bölge halkını tedirgin etti.

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Foto - Binlerce balık kıyıya vurdu

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bağlı Karaser ve Vişneli köyünki vatandaşlar, Keban Baraj Gölü kıyısına gittiğinde binlerce ölü balık ile karşılaştı.

#2
Foto - Binlerce balık kıyıya vurdu

Sahil boyunca ölü balıkları görüntüleyen köylüler durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

#3
Foto - Binlerce balık kıyıya vurdu

Ekiplerin balık ve sudan numuneler alarak incelemelerde bulunacağı bildirildi.

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