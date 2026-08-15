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Yeniakit Publisher
Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

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Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

Sivas’ta bir kafenin ortasında bulunan salkım söğüt ağacı, müşterilerin ilgisini çekiyor. İşletme sahibi Hilal Tan’ın kesmeye kıyamayıp boncuklarla süslediği ağaç, kafeyi merak edip gelenlerin sayısını da artırdı...

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Foto - Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

Sivas’ta bir kafenin çatısından yükselen salkım söğüt, işletmenin adeta simgesi oldu.

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Foto - Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

Kafenin tam ortasında bulunan salkım söğüt ağacı, gövdesiyle işletmenin içerisinden uzayarak çatıdan dışarı çıkıyor. Genişleyen dalları ve yaprakları çatının üzerini kaplayan ağaç, kafeye gelen müşterilerin de dikkatini çekiyor. İşletmeyi devraldıktan sonra ağacın köklerinin oluşturduğu zorluklara rağmen kesmeyi düşünmeyen Hilal Tan, ağacın kafenin içerisinde kalan gövdesini boncuklarla süsledi. Özellikle öğrenciler ile yakındaki hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının dikkatini çeken ağaç, müşterilerin kafeye uğrama nedenlerinden biri haline geldi.

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Foto - Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

İşletmeyi devraldıklarında ağacın kafede bulunduğunu söyleyen kafe sahibi Hilal Tan, "Biz şimdi burayı devraldığımızda, ağaç kafenin içindeydi. Ağacın kökleri zemine zarar versede kesmeyi hiçbir zaman düşünmedik, kıyamadık da. Önce buraya dantel yapmayı düşündüm ama açıkçası gözüm korktu. Sonrasında da boncukla bir düzenleme yapayım dedim. Öğrencilerin de çok dikkatini çekiyor gelen müşteriler de. Burayı bu şekilde değerlendirdim. Hani renk versin, biraz hareket olsun açısından. Çok emek harcadım ama sonuç güzel oldu, değdi diye düşünüyorum" dedi.

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Foto - Kesmeye kıyamadı, işletmesinin simgesi oldu! Salkım söğüdü ile gelen bereket

Ağacın kafeye sıcaklık kattığını ifade eden Tan, "Bu şimdi ağaç akıllık bir ağaç. Kesmeye de kıyamadık. İçimize el vermedi. Zaten adı bu ağacın salkım söğüt. Bu yüzden yaprakları falan göze çok hoş geliyor ama çok da tabii pisliği oluyor. Onu da göz ardı ediyoruz. Buraya da bir sıcaklık verdiğini düşünüyorum. Yani sonuçta o da bir canlı. Hiçbir zaman düşünmedik. Şimdi şöyle ağacımız çok dikkat çekiyor. Hem öğrenciler hem hastaneye gelen hasta yakınları, hastalar. Sanki onlara bir moral, motivasyon gibi bir şey oluyor böyle renkli bir şey görmek" ifadelerini kullandı. Kafe ilkkez ağacı görüp giren Medine Karabatak, "Buradan geçerken ağaç dikkatimi çekti. 'Bir gireyim, bir çay içeyim, bir deneyeyim.' dedim. Özellikle ortadaki ağaç çok dikkatimi çekmişti. Kafenin tam ortasında bir ağaç var. Başkası olsa keser, yer açardı ama onlar kıyamamış, süslemişler. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Sonuçta o da bir canlı. Bu düşünce bizi daha da etkiledi. Çok seviyoruz" diye konuştu.

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