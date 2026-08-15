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Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

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Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

Son dönemde artan konkordato taleplerine bir yenisi daha eklendi. Koç Grubuna ait olan akaryakıt firması Opet'in distribütörü ve bayisi konkortao istedi.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Borsa İstanbul’da şirket payları işlem gören şirketlerden konkordato ilan edenlerin sayısı giderek artıyor.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

Haziran ayında Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin, geçtiğimiz ay sonunda İzmir merkezli Barem Ambalaj’ın konkordato ilan etmesinden sonra, bugün de İstanbul merkezli Fikret Petrol, konkordato için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurdu.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, mevcut finansal yükümlülüklerin sürdürülebilir bir ödeme planına bağlanması ve ticaret faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için konkordato talebinde bulunulduğu açıklandı. Mahkeme, şirketin başvurusunu değerlendirerek 3 ay geçici mühlet verdi.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi

Türkiye’nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörlüğüne sahip akaryakıt istasyonu olan Fikret Petrol, toptan akaryakıt satışı ve akaryakıt nakliyesi yapıyor. Şirketin Ankara ve Mersin’de dört istasyonu bulunuyor.

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