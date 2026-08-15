Beklenmedik gelişme: Opet'in distribütörü konkordato istedi
Son dönemde artan konkordato taleplerine bir yenisi daha eklendi. Koç Grubuna ait olan akaryakıt firması Opet'in distribütörü ve bayisi konkortao istedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde artan konkordato taleplerine bir yenisi daha eklendi. Koç Grubuna ait olan akaryakıt firması Opet'in distribütörü ve bayisi konkortao istedi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Borsa İstanbul’da şirket payları işlem gören şirketlerden konkordato ilan edenlerin sayısı giderek artıyor.
Haziran ayında Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin, geçtiğimiz ay sonunda İzmir merkezli Barem Ambalaj’ın konkordato ilan etmesinden sonra, bugün de İstanbul merkezli Fikret Petrol, konkordato için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurdu.
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, mevcut finansal yükümlülüklerin sürdürülebilir bir ödeme planına bağlanması ve ticaret faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için konkordato talebinde bulunulduğu açıklandı. Mahkeme, şirketin başvurusunu değerlendirerek 3 ay geçici mühlet verdi.
Türkiye’nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörlüğüne sahip akaryakıt istasyonu olan Fikret Petrol, toptan akaryakıt satışı ve akaryakıt nakliyesi yapıyor. Şirketin Ankara ve Mersin’de dört istasyonu bulunuyor.
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