Kadınlara kötü haber: Yargıtay boşanma sebebi saydı!
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evde yemek yapmak istemeyen kadının hareketinin kusurlu olduğuna, bu durumda eşinin boşanma davası açabileceğine hükmetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evde yemek yapmak istemeyen kadının hareketinin kusurlu olduğuna, bu durumda eşinin boşanma davası açabileceğine hükmetti.
Yargıtay'dan boşanma davaları konusunda yeni bir emsal karar geldi. Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nda ‘çok gezmek ve yemek yapmamak’ direkt boşanma sebebi sayılmasa da evlilik birliğinin ortak hayatı taraflardan beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması hâlinde boşanma davası açılabileceği belirtiliyor. Bursa’daki bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu konuda dikkat çeken bir karara imza attı.
MAHKEME, ERKEĞİ TAM KUSURLU BULDU Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının davasının kabulüne, kocanın açtığı davanın reddine karar verdi.
KARAR YARGITAY'A TAŞINDI Erkeğin istinafa taşıdığı karar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından da uygun görüldü. Erkeğin avukatı kararı temyiz edince devreye bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Davalı-karşı davacı erkek vekili tarafından kusur belirlemesi, asıl davanın kabulü, karşı davanın reddi ile kadın lehine hükmedilen maddî ve manevî tazminat yönünden temyiz edildi.
KADININ YEMEK YAPMAMASI BİRLİK GÖREVLERİNİN İHMALİ SAYILDI Yargıtay, sık sık gezdiği için evde bulunmayan ve yemek yapmayan kadının da kusurlu olduğuna dikkat çekilen kararda "Davalı-karşı davacı erkek tanıklarının beyanları doğrultusunda kadının evlilik birliği içerisinde süregelen şekilde erkeğe karşı hakaret ve aşağılama eylemleri ile evde bulunmayarak ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmalinin olduğu ve bu vakıaların kadına kusur olarak yüklenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu hale göre erkek dava açmakta haklıdır. Erkeğin davasının kabulü koşulları gerçekleşmiştir." denildi.
DOĞRU GÖRÜLMEMİŞ DAVA BOZULDU Kararda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına, bozma nedenine göre her iki dava ve fer'îleri yönünden yeniden hüküm kurulması gerekli hale geldiğinden sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.”/ kaynak: ensonhaber
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