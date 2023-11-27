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BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

2023-11-27 13:48:50
BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 28 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta yerli kola çeşitleri, kahve ve bakliyatlar olmak üzere birçok üründe indirim yapan Bim'de yarın yoğunluk yaşanacak. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 28 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ • Zinde 1000 g yarım yağlı tost peyniri 139 TL • Sek kefir çeşitleri 15 TL • İçim 1 L orman meyveli kefir 42.50 TL • Dost 1 L Salep 29.90 TL • Masternut karışı kuruyemiş 54.50 TL • Master crunch fıstık çeşitleri 15 TL • Lava waves tahıllı cip çeşitleri 11 TL • Patito patates cipsi 19.50 TL • Patito incecik kabuklu patates cipsi çeşitleri 19.50 TL • Ülker çokomel 33.50 TL • Patiswiss çilekli cheesecake dolgulu çikolata 39.50 TL • Ülker çokoturta 23.50 TL • Ülker Dankek portakal jölel, tart kek 27.50 TL • Eti kombo Hindistan cevizi ve çikolata kaplamalı bisküvi 24.50 TL • Eti Burçak yulaflı bisküvi 32.50 TL

#2
Foto - BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

• Delly çikolata kaplamalı muzlu &portakallı bar 15 TL • Ülker 9 kat fındık kremalı gofret 13.50 TL • Tayaş miniyum karışık meyve sulu yumuşak şeker 19.75 TL • Derme yaş hurma 59.50 TL • Efsane 5000 g ithal pilavlık pirinç 106.50 TL • Saban pilavlık bulgur 42.50 TL • Saban kırmızı mercimek 53.75 TL • Pasta veneta tagliatelle makarna 32.50 TL • Cardella makarna çeşitleri 9 TL • Cafe Crown cappuccino + bardak set 99.50 TL • Vip Filtre kahve 54.50 TL • Kocatepe Türk kahvesi 23.50 TL • Cafe Crown pratik filtre kahve 5.50 TL • Sarıyer 2,5 L gazlı içecek karışık meyve aromalı gazoz 24.50 TL • Sarıyer 2,5 L gazlı içecek 27.50 TL • Sarıyer 2,5 L gazlı içecek portakal aromalı gazoz 24.50 TL • Serel dut pekmezi 49.50 TL

#3
Foto - BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

• Oreo kremalı sandviç bisküvi 35 TL • Ülker İkram kakao kremalı bisküvi 22.50 TL • Bebeto çilek aromalı ekşi yumuşak şeker 14.50 TL • Doğadan Yeşil çay demleme bitki çayı 29.50 TL • Rival gazlı içecek mojito 9.50 TL • Eti Burçak tuzlu zeytinli bisküvi 25 TL • Eti Burçak Sultani 27.50 TL • Destan kırmızı pul biber 45 TL • Destan kekik 12 TL • Destan soğan tozu & sarımsak tozu 12 TL • Hürrem şehriyeli tavuk çorbası 8.90 TL • Hürrem Ezogelin çorbası 8.90 TL • Hürrem et bulyon 9.90 TL • Cosby oyuncaklı yumurta 29 TL • Cosby drajeli oyuncaklı sürpriz yumurta 18.50 TL • Cosby yer fıstıklı draje 19.50 TL

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