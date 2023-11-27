BİM’den, kavga çıkaracak indirim! 28 Kasım’da başlıyor! Bu indirime poşet yetişmez

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 28 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta yerli kola çeşitleri, kahve ve bakliyatlar olmak üzere birçok üründe indirim yapan Bim'de yarın yoğunluk yaşanacak. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 28 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...