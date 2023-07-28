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BİM'den flaş kampanya! Son pişmanlık fayda etmeyecek! Bu şans bir daha gelmez

2023-07-28 12:12:02
BİM'den flaş kampanya! Son pişmanlık fayda etmeyecek! Bu şans bir daha gelmez

Yeni haftada yeni indirimler ile müşterilerinin yüzünü güldüren BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ürün çeşitliliği ile oldukça dikkat çeken BİM uygun fiyatlarıyla da herkesin odak noktası oluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu… BİM zincir marketleri her hafta yaptığı indirimler ile oldukça dikkat çekiyor. Müşterilerin ekonomik sıkıntısına çare olmak için indirim kampanyalarına devam eden BİM ürün çeşitliliği ile de herkesin gözdesi oluyor. Her hafta yayınladığı kataloglara bir yenisini ekleyen zincir market 1 Ağustos tarihli yeni kataloğunu yayınladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu… Her hafta yeni bir katalog yayınlayan BİM 1 Ağustos tarihli yeni kataloğunu açıkladı. İndirimler ile oldukça dikkat çeken market tüm müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. 1 Ağustos 2023 tarihinde BİM marketlerde yerini alacak indirim ürünleri şu şekildedir:

#1
Foto - BİM'den flaş kampanya! Son pişmanlık fayda etmeyecek! Bu şans bir daha gelmez

• Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr • Torku Süt Çeşitleri 6x180 ml • Danone Laktozsuz Süt 1 Litre • Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr • Barilla Midye Makarna 500 gr • Barilla Deniz Kabuğu Makarna 500 gr • Barilla Bukle Makarna 500 gr • Yayla Haşlanmış Börülce & Maş Fasulyesi & Meksika Fasulyesi Çeşitleri 400 gr • Yayla Greçka & Siyah Pirinç & Börülce Çeşitleri 250 gr • Yayla Keten Tohumu & Maş Fasulyesi & Siyez Bulgur Çeşitleri 250 gr • Heinz Ketçap 1000 gr

#2
Foto - BİM'den flaş kampanya! Son pişmanlık fayda etmeyecek! Bu şans bir daha gelmez

• Heinz Acı Sos 245 gr • Heinz Burger Sos 230 gr • Heinz Barbekü Sos 250 gr • Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 gr • Salina Tuzluklu İyotlu Sofra Tuzu 500 gr • Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr • Eti Sade Kremalı Bisküvi 8x61 gr • Eti Burçak Limonlu Kremalı Bisküvi 4x100 gr • Eti Bisküvi Sultani Burçak 369 gr • Torku Torku Tam Çikolatalım 3x83 gr • Bifa Sütlü Çikolata & Kakaolu Damla Pasta Bisküvi 240 gr • Bifa Keks Tiramisu Aromalı Mini Kek 180 gr

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