Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

IBAN yüzünden mağdur olanların sayısı giderek artarken, uzmanlar yasa dışı bahis, uyuşturucu, kaçakçılık gibi suç gelirlerinin aklanmasında başvurulan yöntemlerden biri olan “IBAN kiralama” tehlikesine karşı uyarıyor.

Foto - Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

Türkçe karşılığı “Uluslararası Banka Hesap Numarası” olan IBAN’ını (International Bank Account Number), kullandırarak çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan mağdurların sayısı giderek artıyor. Mağdurların büyük bölümü, bu eylemin suç teşkil ettiğini bilmeden hareket ediyor ancak yasalar, “bilmemeyi” cezasızlık sebebi olarak kabul etmiyor.

Foto - Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

Bunun son örneği Adana’da yaşandı. 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yardım etmek amacıyla IBAN’ını dershane arkadaşına kullandırmasıyla başlayan süreç mahkemede son buldu. Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, IBAN’ını kullandıran kişi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 149 bin 690 TL idari para cezası ödemesine hükmedildi. Suç şebekeleri, kimi zaman “IBAN kiralama” ilanlarıyla, kimi zaman da Adana’daki olayda olduğu gibi samimi duyguları istismar ederek insanları kandırıyor. Hukukçu Gizem Gonce, IBAN kiralamanın ciddi hukuki sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Foto - Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

BİLMEMEK, MAZERET DEĞİL Gonce, “IBAN’ını kiralayan kişilerin bu durumun suç olduğunu bilmemesi, hukuk nezdinde mazeret sayılmaz. Aksine, bu kişiler Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanabilir. Hiç farkında olmadan büyük bir suç örgütünün para trafiği içinde kalabilir ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşılaşabilirler” dedi. Gonce, IBAN’ını verenlerin savunmalarının “hayatın olağan akışına aykırı” kabul edildiğini hatırlatarak “Bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ve para cezası” diye konuştu. zaman öğrenci, işsiz ya da gelir arayışındaki kişiler, “risk yok”, “sadece para gelip gidecek” denilerek ikna ediliyor.

Foto - Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

Ancak, bu hesaplar dolandırıcılıkta kullanıldığında hesap sahibi şüpheli konuma düşüyor. Hukukçu Gonce, “Eğer kişi bu parayla ilgili gerçekten bilgi sahibi değilse, bankayla iletişime geçerek paranın gönderildiği hesaba iade edilmesini talep etmesi gerekir. Bunu yapmazsa para hesabına geçtiği andan itibaren kaynağını bildiği kabul edilir. Kişi kendini ihbar ederse, tamamen cezadan kurtulamaz” ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

