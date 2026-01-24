Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz!

BİLMEMEK, MAZERET DEĞİL Gonce, “IBAN’ını kiralayan kişilerin bu durumun suç olduğunu bilmemesi, hukuk nezdinde mazeret sayılmaz. Aksine, bu kişiler Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanabilir. Hiç farkında olmadan büyük bir suç örgütünün para trafiği içinde kalabilir ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşılaşabilirler” dedi. Gonce, IBAN’ını verenlerin savunmalarının “hayatın olağan akışına aykırı” kabul edildiğini hatırlatarak “Bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ve para cezası” diye konuştu. zaman öğrenci, işsiz ya da gelir arayışındaki kişiler, “risk yok”, “sadece para gelip gidecek” denilerek ikna ediliyor.