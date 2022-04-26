Bill Gates'ten dünyayı şüpheye düşüren açıklama! Bu olursa yandık

Dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın yeni bir pandemiden kaçınması için gerekli 8 maddeyi sıraladı. Yeni çıkaracağı “Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz” isimli kitaptan bir bölümü İngiliz The Times gazetesinde yayınlayan Gates, Covid-19'un ardından dünyanın yeni bir pandemi riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Pandemiye hazırlanma çağrılarının dünyada yıllarca görmezden gelindiğini kaydeden Bill Gates, Covid-19'un etkisinin azalmasıyla pandemiyle mücadelenin yine gündemin arka sıralarına gerileyeceğini ve buna karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni bir pandeminin Covid'den çok daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceğini yazan Gates'in makalesinde yer alan 8 madde şöyle: