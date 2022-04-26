Bill Gates'ten dünyayı şüpheye düşüren açıklama! Bu olursa yandık

Covid-19 aşılarının kısa sürede geliştirilmesi dünyadaki hastalık tarihi açısından sıra dışı bir olay. Bir sonraki pandemide bu kadar şanslı olmayabiliriz, bu nedenle aşıları daha etkili hale getirmek için çalışmalıyız. Tek bir doz aşıyla hayat boyu tam koruma sağlamanın yolu bulunabilir. Ayrıca aşıları özellikle gelişen dünyaya daha kolay ulaştırmanın, sprey ya da hap gibi aşıdan daha kolay uygulanan yöntemler geliştirmenin ve bunları hızlıca üretmenin yollarını bulmalıyız.