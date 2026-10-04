Bill Gates’ten robot vergisi önerisi: İnsanların yerini alan makineler de prim ödesin

Gates, önerisini şöyle anlattı: “Bir emek birimi tanımlarsınız ve bunun bir insan ya da robot tarafından gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak, insan çalışanın ödeyeceğiyle aynı FICA vergisinin ödenmesini sağlarsınız.” ABD’de FICA kapsamında çalışanların ücretlerinden genel olarak yüzde 7,65 kesinti yapılıyor.