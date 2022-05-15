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Teknoloji-Bilişim
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Bill Gates'ten aşıda mikroçip çıkışı

2022-05-15 00:36:00
Bill Gates'ten aşıda mikroçip çıkışı

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Bill Gates koronavirüs aşısında mikroçip iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana komplo teorilerinin baş kahramanı olan Bill Gates, nihayet “Covid-19 aşısı içindeki mikroçip” hakkında konuştu. Gates, insanları takip etmenin kendisine nasıl bir fayda sağlayacağını merak ettiğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana komplo teorilerinin baş kahramanı olan Bill Gates, nihayet “Covid-19 aşısı içindeki mikroçip” hakkında konuştu. Gates, insanları takip etmenin kendisine nasıl bir fayda sağlayacağını merak ettiğini söyledi.

#2
Foto - Hayırsever milyarder, CNN’den Anderson Cooper ile yaptığı röportajda Covid-19 aşılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hayırsever milyarder, CNN’den Anderson Cooper ile yaptığı röportajda Covid-19 aşılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Covid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili teorilerin “trajik” olduğunu söyledi.

Covid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili teorilerin “trajik” olduğunu söyledi.

#4
Foto - Covid-19 aşılarının en tartışmalı isimlerinden biri olan Bill Gates, komplo teorilerinin insanların COVID-19 aşısı olmasını engellemesinin trajik olduğunu ifade etti.

Covid-19 aşılarının en tartışmalı isimlerinden biri olan Bill Gates, komplo teorilerinin insanların COVID-19 aşısı olmasını engellemesinin trajik olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Gates, insanları mikroçiple takip etmek isteğinin ise tuhaf göründüğünü belirtti.

Gates, insanları mikroçiple takip etmek isteğinin ise tuhaf göründüğünü belirtti.

#6
Foto - “İnsanları takip etmekle ve insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi neden düşündüklerini bilmiyorum. Gülmek zorundayım, ancak insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman bu trajik” ifadelerini kullandı.

“İnsanları takip etmekle ve insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi neden düşündüklerini bilmiyorum. Gülmek zorundayım, ancak insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman bu trajik” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Microsoft kurucusu ayrıca insanları, aşıların arkasındaki karmaşık bilimi anlamak yerine kâr için geliştirildiğine inanmasının daha kolay olduğunu dile getirdi.

Microsoft kurucusu ayrıca insanları, aşıların arkasındaki karmaşık bilimi anlamak yerine kâr için geliştirildiğine inanmasının daha kolay olduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Fakat Gates’e göre sosyal medyadaki “basit açıklamalara tıklamak eğlenceli” hale geldi.

Fakat Gates’e göre sosyal medyadaki “basit açıklamalara tıklamak eğlenceli” hale geldi.

#9
Foto - Covid-19 aşılarıyla ilgili onlarca farklı komplo teorisi bulunuyor olsa da, en popüler olanlarında mikroçip iddiası yer alıyor. Türkiye’de de binlerce insanın inandığı bu teorilere göre Gates, insanların konumlarını izlemek için aşıların içerisine mikroçip yerleştirdi.

Covid-19 aşılarıyla ilgili onlarca farklı komplo teorisi bulunuyor olsa da, en popüler olanlarında mikroçip iddiası yer alıyor. Türkiye’de de binlerce insanın inandığı bu teorilere göre Gates, insanların konumlarını izlemek için aşıların içerisine mikroçip yerleştirdi.

#10
Foto - Gates 2020 yılında yaptığı açıklamada ise Covid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerine kulak asmadığını söylemişti. Gates, “Bu iddiaları inkar etmek neredeyse zor çünkü o kadar aptalca veya garip ki tekrarlamak bile saçma” dedi.

Gates 2020 yılında yaptığı açıklamada ise Covid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerine kulak asmadığını söylemişti. Gates, “Bu iddiaları inkar etmek neredeyse zor çünkü o kadar aptalca veya garip ki tekrarlamak bile saçma” dedi.

#11
Foto - Ayrıca milyarder yönetici koronavirüsten kaçamamış gibi görünüyor. Son açıklamaya göre Gates’in COVID-19 testi pozitif çıktı.

Ayrıca milyarder yönetici koronavirüsten kaçamamış gibi görünüyor. Son açıklamaya göre Gates’in COVID-19 testi pozitif çıktı.

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