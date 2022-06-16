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Teknoloji-Bilişim
9
Bilinen en büyük kara delik keşfedildi

2022-06-16 22:01:55
Bilinen en büyük kara delik keşfedildi

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev karadeliği keşfetti.

#1
Foto - Yeni keşfedilen süper kütleli kara delik o kadar hızlı büyüyor ki, Samanyolu'nun tamamından 7 bin kat daha fazla parlıyor.

Yeni keşfedilen süper kütleli kara delik o kadar hızlı büyüyor ki, Samanyolu'nun tamamından 7 bin kat daha fazla parlıyor.

#2
Foto - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde son derece parlak bir kara delik keşfedildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde son derece parlak bir kara delik keşfedildi.

#3
Foto - Araştırma ekibinin başında bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde görevli Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu belirterek,

Araştırma ekibinin başında bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde görevli Dr. Christopher Onken, karadeliğin 'evrenin aşağı yukarı yarısında' bulunduğunu belirterek, "Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor" dedi.

#4
Foto - Büyük Patlama'nın 13 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Büyük Patlama'nın 13 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Parlaklığının nedeni bilinmiyor Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan nesnenin Samanyolu'ndaki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu belirtildi.

Parlaklığının nedeni bilinmiyor Tam adı 'J114447.77-430859.3' olan ancak kısaca 'J1144' diye adlandırılan nesnenin Samanyolu'ndaki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu belirtildi.

#6
Foto - Bilim insanları, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, J1144'ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğunu kaydetti.

#7
Foto - Benzer büyüklükte başka kara deliklerin de olduğunu söyleyen Onken,

Benzer büyüklükte başka kara deliklerin de olduğunu söyleyen Onken, "Ancak hepsi evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde" dedi.

#8
Foto - J1144'ün bu sıradışı parlaklığının nedeni bilinmiyor. Onken,

J1144'ün bu sıradışı parlaklığının nedeni bilinmiyor. Onken, "Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı" tahmininde bulunuyor.

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