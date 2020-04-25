Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den flaş açıklama... 'Işık göründü' dedi tarih verdi

Özlü sözlerine şöyle devam etti: "Eskisi iyi bir dünya, doğru bir dünya değildi. Çok kırılgan, çok güvensiz bir dünyada yaşıyormuşuz bunu gördük. Düşünün. 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında bir virüs ortaya çıktı, bugün 8 milyar insan evlerinden çıkamıyor. Hayat durdu, ekonomi durdu. Onun için eskiye dönülecek diye beklemeyelim. Hiçbir şey Kovid'den önceki gibi olmayacak. Bundan sonra kendimizi bu virüsle yaşamaya hazırlamamız gerekiyor. Bu virüs olmasa bile başka virüsler, enfeksiyon yapan ajanlar hayatımızda olmaya devam edecek. Çok kırılgan bir dünya kurmuşuz. 15-20 milyonluk metropoller kurmuşuz. Toplu taşıma araçları, konserler, mitingler, kalabalık caddeler, AVM'leri düşündüğünüz zaman bu dünya sürdürülebilir değil, güvenilir değil. Doğaya baktığımızda da bunun sürdürülebilir olmadığnı görüyoruz. Bugün Trabzon'da penceremi açtığımda gökyüzü masmavi, her yer yemyeşil, ağaçlar çiçek açmıştı. Ben hiçbir zaman bu kadar güzel göremiyordum baharı. Bu kez görebildim. Çünkü biz o güzellikleri maskeliyorduk eksoz dumanı, sanayi atıkları ile havayı doğayı kirletiyor o pırıl pırıl doğayı yaşayamıyorduk. Artık doğaya saygılı, daha güvenilir, daha sürdürebilir bir dünyayı nasıl kurarız bunu düşünmemiz gerekiyor."