Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Şaşırtıcı ve mantıksız olan kısım şudur: Bu gezegenlerin atmosferinin üst katmanlarında neden bu kadar ağır bir element var? Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik. Araştırmacılar, bu oldukça ağır bir element olan Baryum’un ötegezegen atmosferlerinde ortaya çıkmasına neyin neden olduğundan hala emin değiller. Baryum’un nereden geldiği ve atmosferde nasıl bu kadar yüksek noktalarda bulunduğunu anlayabilmek için daha fazla araştırmanın yapılacağı belirtiliyor.