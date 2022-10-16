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Teknoloji-Bilişim
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Bilim insanlarını şaşırtan keşif

2022-10-16 19:41:40
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Avrupa Güney Gözlemevi'nden araştırmacılar, bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elementi gördü.

#1
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanları uzun zamandır yaşanabilir gezegenler arıyor. Bu süreçte ötegezegenleri tespit etmek veya yörüngelerine incelemenin yanı sıra birçok farklı etmene de dikkat ediliyor.

#2
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bunlar arasında en önemli noktalardan bir tanesi de o gezegenlerin atmosferlerini iyi analiz etmekten geçiyor.

#3
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni teknolojiler ile artık ötegezegenlerin atmosferlerine bakabiliyor, gezegenin yüzey sıcaklığını, basıncını ve hava sistemlerini inceleyebiliyoruz.

#4
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Hatta o gezegenlerin atmosflerinin hangi maddelerden oluştuğuna göz atabiliyoruz.

#5
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Avrupa Güney Gözlemevi‘nden araştırmacılar yer tabanlı Very Large Telescope’u kullanarak bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elemente rastladılar.

#6
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

WASP-76 b ve WASP-121 b adlı iki ultra sıcak gaz devini inceleyen araştırmacılar, gezegenlerin atmosferlerinde Baryum elementi olduğunu ortaya çıkardı.

#7
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Kendi yıldızlarına son derece yakın bir yörüngede dolanan iki gezegen bu nedenle, 1.000 derecenin üzerine çıkabilen son derece yüksek yüzey sıcaklıklarına ev sahipliği yapıyor. Hatta öyle ki WASP-76b’de gökten yağmur olarak demir yağdığı tespit edilmiş durumda.

#8
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Araştırmacılar, oldukça ağır bir element olan Baryum‘un atmosferde yer almasını ise şaşkınlıkla karşılıyorlar. Portekiz’deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün (IA) baş yazarı Tomás Azevedo Silva ve Olivier Demangeon konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Şaşırtıcı ve mantıksız olan kısım şudur: Bu gezegenlerin atmosferinin üst katmanlarında neden bu kadar ağır bir element var? Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik. Araştırmacılar, bu oldukça ağır bir element olan Baryum’un ötegezegen atmosferlerinde ortaya çıkmasına neyin neden olduğundan hala emin değiller. Baryum’un nereden geldiği ve atmosferde nasıl bu kadar yüksek noktalarda bulunduğunu anlayabilmek için daha fazla araştırmanın yapılacağı belirtiliyor.

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