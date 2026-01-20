  • İSTANBUL
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası alarmı! Dünya tehdit altında
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası alarmı! Dünya tehdit altında

Güneş’te meydana gelen devasa patlamanın ardından oluşan şiddetli güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı. ABD Ulusal Hava Servisi (SWPC), fırtınayı 5 üzerinden 4. seviye olarak sınıflandırarak bunun 2003'ten bu yana görülen en güçlü doğa olayı olduğunu duyurdu. Bilim insanları; uydu iletişiminden GPS sistemlerine, elektrik şebekelerinden kutup rotasındaki uçuşlara kadar pek çok alanda ciddi aksaklıklar ve radyasyon riski beklendiği konusunda dünyayı uyardı.

#1
#1

Güneş üzerindeki aktif bir leke bölgesinde meydana gelen son derece güçlü patlama, gezegenimizi etkisi altına alan devasa bir enerji dalgasına dönüştü. Bilim dünyasını teyakkuza geçiren bu şiddetli güneş fırtınası, dün akşam itibarıyla Dünya'ya ulaştı. Uzmanlar, fırtınanın etkilerinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini ve yeni patlamaların yolda olduğunu belirtiyor.

#2
#2

Güneş'te meydana gelen son derece güçlü bir patlama sonucu ortaya çıkan şiddetli güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı. Bilim insanları pazartesi akşamı ile bu sabah arasında, normalde görülmeyen bölgelerde bile kuzey ışıklarının izlenebileceğini açıkladı. Ancak bu fırtınanın ayrıca uydu tabanlı iletişim ağlarında ve GPS sistemlerinde aksaklıklar yaratabileceği hatırlatıldı.

#3
#3

ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC) yaşanan olayı 5 üzerinden 4. seviye olarak sınıflandırdı. SWPC bunun son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası olduğunu ve buna benzer şiddette en son Ekim 2003'te bir fırtına görüldüğünü açıkladı.

#4
#4

ELEKTRİK KESİNTİLERİ, RADYASYON RESKİ Yetkililere göre bu tür fırtınalar özellikle uzay görevlerini, havacılığı ve uydu operasyonlarını etkiliyor. 2003'teki fırtına esnasında İsveç'te elektrik kesintileri meydana gelmiş, Güney Afrika'da trafolar zarar görmüştü.

#5
#5

Bu tür fırtınalar, alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon riskinin de artması anlamına geliyor. Aynı risk, kutup rotasında seyreden yolcu uçakları için de geçerli.

#6
#6

SWPC'nin havayolu şirketlerini, NASA'yı, ABD Havacılık İdaresi'ni (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) ve elektrik şebekesi operatörlerini fırtınaya karşı önlem almaları için bilgilendirdi. Bilim insanları, aktif bir güneş lekesi bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamalar olabileceğini ve bunların da Dünya'ya yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

