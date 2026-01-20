Bilim insanlarından korkutan uyarı: Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası alarmı! Dünya tehdit altında

Güneş’te meydana gelen devasa patlamanın ardından oluşan şiddetli güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı. ABD Ulusal Hava Servisi (SWPC), fırtınayı 5 üzerinden 4. seviye olarak sınıflandırarak bunun 2003'ten bu yana görülen en güçlü doğa olayı olduğunu duyurdu. Bilim insanları; uydu iletişiminden GPS sistemlerine, elektrik şebekelerinden kutup rotasındaki uçuşlara kadar pek çok alanda ciddi aksaklıklar ve radyasyon riski beklendiği konusunda dünyayı uyardı.