Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Buzulbilimciler ilk kez, son 150 yılda ortalama 1,1 derecelik küresel ısınma nedeniyle Grönland buz tabakasından ne kadar minimum buz kaybı olacağını ve bunun deniz seviyelerini nasıl yükselteceğini belirledi. MEVCUT HACMİNİN YÜZDE 3,3'ÜNÜ KAYBEDECEK- Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndan (GEUS) bilim adamlarına göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu "kaçınılmaz olarak" kaybedecek. Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar" dedi.