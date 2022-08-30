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Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

2022-08-30 09:34:58
Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Bilim insanları 'artık çok geç' diyerek açıkladı! "Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor." dedi. İşte detaylar...

#1
Foto - Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

DENİZ SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK- Grönland’daki buzulların erimesinin kaçınılmaz oldu! Bilim insanları buzullara ilişkin korkutan bir uyarı yaptı. Uzmanların ifadesine göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu "kaçınılmaz olarak" kaybedecek.

#2
Foto - Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Buzulbilimciler ilk kez, son 150 yılda ortalama 1,1 derecelik küresel ısınma nedeniyle Grönland buz tabakasından ne kadar minimum buz kaybı olacağını ve bunun deniz seviyelerini nasıl yükselteceğini belirledi. MEVCUT HACMİNİN YÜZDE 3,3'ÜNÜ KAYBEDECEK- Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndan (GEUS) bilim adamlarına göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu "kaçınılmaz olarak" kaybedecek. Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar" dedi.

#3
Foto - Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

UYDU VERİLERİ İNCELENDİ Çalışma, uydu verilerinden elde edilen buz ölçümlerine ve bilim adamlarının buz tabakasına ilişkin gerçek dünya gözlemlerine dayanıyor. Çalışma, yalnızca Grönland'dan gelen buzul erimesinin etkisini inceliyor, diğer kutup bölgelerinde değil.

#4
Foto - Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

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