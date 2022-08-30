2022-08-30 09:34:58 Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike
Bilim insanları 'artık çok geç' diyerek açıkladı! "Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor." dedi. İşte detaylar...