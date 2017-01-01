Bilim insanları kargalar öldükten sonra ne olduğu çözemedi
Alakarga olarak bilinen bir kuşun öldükten sonra ne olduğunu bilim adamları senelerdir açıklığa kavuşturamadı. Net sonuca ulaşamasa bile gözlemleri sonucu ipuçları elde edildi.
Popular Science, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı.
'Alakarga' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerini çağırıyor.
Karga öldükten sonra neler olduğu için yapılan incelemelerde yakalanan ilginç bir ipuçu ise diğer kargaların yemek aramayı bırakarak birbirlerini çağırması oldu. Kendi türündeki kuşlar farklı biçimlerde ötmeye başlıyor.
Çağrıyı duyan kargalar, ölü kuşun etrafında toplanmaya başlıyor.
Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm veriyor. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlıyor.
Daha sonra susup ölü kuşa bakıyorlar. Şaşırtan bu davranış için dokunaklı demek yanlış olmaz.
Bu eylemin tehlikeye karşı verdikleri bir tepki mi yoksa başka bir amacı olduğunu anlamak güç.
En büyük düşmanları olan baykuşları gören kargalar o zaman da türdeşlerini uyarıyor.
Çağrıyı duyup bir araya gelen alakargalar ortak düşmanlarına hücum ediyor.
Alakargaların, kendi türlerinden bir kuşun ölmesinin diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri ortaya çıkıyor. Fil ya da zürafa gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi etrafında toplandıklarını tespit eden bilim insanları, hayvanların da ölüm kavramına yabancı olduklarını ayrıca insanlar gibi ölüm sonrası üzüntü duyduklarını ileri sürüyor. Araştırmacı Mark Schwaiger, kargaların zekalarıyla ilgili "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi." dedi.