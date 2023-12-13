Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Beslenme rutininizin sağlığa yararlı besinlerle düzenlenmiş olması yaşam kalitenizin artması açısından önem taşıyor.ABD'li bilim adamlarının araştırmalarına göre bu besin ömrünüze 30 dakika ekliyor… Sağlıklı beslenmek, olası hastalıklarla mücadele edebilmek için vücudunuzun savunma sistemine etki eden en önemli etmenlerden biri... Yaşam kalitenizi arttırmak ve yaşlılığın olumsuz getirilerine daha az maruz kalmak için beslenme rutininizi bedeninizin ihtiyaçlarına göre revize etmeniz büyük önem taşıyor. ABD'li bilim adamlarının yaptığı bir araştırma her gün tükettiğimiz bir besinle ilgili şaşılacak bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte detaylar...