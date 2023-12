Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Araştırmaya göre; 1 porsiyon kuruyemiş ömrü 26 dakika uzatıyor. Kola ise ömrümüzden 12,5 dakika çalıyor. Öte yandan araştırma sevilerek tüketilen fastfood besini Hamburgerin ömrü 10 dakika kısalttığını ortaya çıkarırken meyvelerin de 10 dakika uzattığı beyan ediliyor. Et tüketen birisi günlük kalorisinin yüzde 10’unu işlenmiş et yada kırmızı et yerine kuruyemiş, sebze veya meyve ile değiştirdiği takdirde ömrüne sağlıklı 48 dakika eklemiş olacak.