  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet Hoca, hiç çalışmadıkları yerden sordu! Raconu böyle kesti! İşte Bahçeli’nin “en baba şartları”

Mehmet Şimşek az önce resmen duyurdu! Kira fiyatlarında şok gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Mehmet Metiner resmen çılgına döndü! İlkesizliğin ve ikiyüzlülüğün daniskasıdır bu! Utanmaz-arlanmaz

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte yeni sıralama

Bomba gelişme! Türk bilim insanları geliştirdi! Tüm dünyayı sallayacak haberi az önce duyurdular

Ton balığı kutularının içinden çıktı! O kurnazlığı öğrenen şeytan “Benden bu kadar” deyip iş bıraktı! Vay anasını

Flaş flaş flaş! Süper Lig hakemlerinden şok karar! Tamamı istifa etti

Erdoğan’dan, CHP'nin kazandığı o üç il için flaş hamle! AK Parti tarihinde böylesi yok! Bu yöntemi ilk kez deneyecekler

Sultanahmet Camii’nin sütunundaki sır ortaya çıktı! Yapılırken gizli gizli kazınmış! Ah Hüseyin vah Hüseyin
Sağlık
5
Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

2023-12-13 16:57:57
Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Beslenme rutininizin sağlığa yararlı besinlerle düzenlenmiş olması yaşam kalitenizin artması açısından önem taşıyor.ABD'li bilim adamlarının araştırmalarına göre bu besin ömrünüze 30 dakika ekliyor… Sağlıklı beslenmek, olası hastalıklarla mücadele edebilmek için vücudunuzun savunma sistemine etki eden en önemli etmenlerden biri... Yaşam kalitenizi arttırmak ve yaşlılığın olumsuz getirilerine daha az maruz kalmak için beslenme rutininizi bedeninizin ihtiyaçlarına göre revize etmeniz büyük önem taşıyor. ABD'li bilim adamlarının yaptığı bir araştırma her gün tükettiğimiz bir besinle ilgili şaşılacak bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte detaylar...

#1
Foto - Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Araştırmaya göre; 1 porsiyon kuruyemiş ömrü 26 dakika uzatıyor. Kola ise ömrümüzden 12,5 dakika çalıyor. Öte yandan araştırma sevilerek tüketilen fastfood besini Hamburgerin ömrü 10 dakika kısalttığını ortaya çıkarırken meyvelerin de 10 dakika uzattığı beyan ediliyor. Et tüketen birisi günlük kalorisinin yüzde 10’unu işlenmiş et yada kırmızı et yerine kuruyemiş, sebze veya meyve ile değiştirdiği takdirde ömrüne sağlıklı 48 dakika eklemiş olacak.

#2
Foto - Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Fıstık ezmeli reçelli sandviç ömrü 30 dakika uzatıyor. Sağlığa oldukça faydalı olan fıstık ezmesi vücuda enerji veriyor, daha dinamik ve dinç hissetmenize yardımcı oluyor.

#3
Foto - Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Uzmanların ifade ettiğine göre; fıstık ezmesinde doğmamış yağ oranı oldukça yüksektir. Bu da kalp sağlığı için faydalıdır. Doymamış yağlar aynı zamanda tip 2 diyabetinin meydana gelmesinde de önleyici bir etkiye sahiptir. Cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur. Öte yandan diyet listelerinin de vazgeçilmezidir. Yüksek protein ve lif içeriği nedeniyle, fıstık ezmesi uzun süreli bir doygunluk hissi sağladığı bilinmektedir.

#4
Foto - Bilim insanları kanıtladı! Bundan her yediğinizde Allah’ın izniyle ömrünüze 30 dakika ekleniyor! Şaşırtan gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Türkiye ve Suudi Arabistan bombayı patlattı
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Türkiye ve Suudi ..
Seçil Erzan'ı geçti! Kamu bankası personelinden 100 milyon dolarlık vurgun
Gündem

Seçil Erzan'ı geçti! Kamu bankası personelinden 100 milyon dolarlık vurgun

Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan personel yaklaşık 200 kişiyi 100 milyon dolar dolandırdı. Mağdurlar, Anadolu Adliyesi’nde bir araya g..
Küresel Haydut ABD’den yaptırım kararı
Gündem

Küresel Haydut ABD’den yaptırım kararı

ABD hükümeti, Rusya'daki savaşla bağlantılı 250'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
Önce Eminönü sonra Kadıköy: Girişlere ücret geliyor!
Yerel

Önce Eminönü sonra Kadıköy: Girişlere ücret geliyor!

Dün tanıtılan "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı"nın ilk adımı olarak, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen "Tıkanıklık Fiyatl..
Ünlü pantolon markası iflas etti! Onlarca mağazası kapanacak, çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Ünlü pantolon markası iflas etti! Onlarca mağazası kapanacak, çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
5 ülke karşılayacak! Başkan Erdoğan’dan 500 milyon dolarlık imza
Ekonomi

5 ülke karşılayacak! Başkan Erdoğan’dan 500 milyon dolarlık imza

Türk Yatırım Fonu anlaşması onaylandı. Fon’un sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23