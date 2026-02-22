  • İSTANBUL
Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Evdeki havayı temizlediği konuşulan o bitki aslında yıllardır salonlarımızda yer edinen bir çiçek...

#1
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

1989 yılında NASA tarafından yürütülen Temiz Hava Çalışması, kapalı ortamlarda bulunan bazı uçucu organik bileşiklerin azaltılması konusunda bitkilerin potansiyelini incelemişti. İşte araştırmanın sonuçları.

#2
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Bilimsel adı Spathiphyllum olan barış çiçeği, son yıllarda iç mekan hava kalitesiyle ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte en çok konuşulan ev bitkileri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Yapılan bir NASA araştırmasında bitkinin benzen, formaldehit ve trikloroetilen gibi bazı uçucu kimyasalların seviyesini azaltma potansiyeli gösterdiği belirtilirken, bu bulguların laboratuvar ortamında ve kontrollü koşullarda elde edildiği vurgulanıyor.

#4
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Bu nedenle barış çiçeğinin tek başına bir odanın havasını tamamen temizlediği yönünde bir sonuç çıkarılmasa da, kapalı alanlarda bitki bulundurmanın hava kalitesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyan önemli çalışmalar arasında değerlendiriliyor.

#5
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Günümüzde zamanın büyük bölümünün kapalı ortamlarda geçirilmesi, ev içindeki hava kalitesini de bir hayli önemli hale getiriyor. Yeni mobilyalar, boyalar, temizlik ürünleri ve tekstil eşyaları düşük miktarda kimyasal salımı yapabiliyor. Uzmanlara göre bu maddelere uzun süre maruz kalmak baş ağrısı, göz yanması ve solunum hassasiyeti gibi çeşitli şikayetlere yol açabiliyor.

#6
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Bu noktada barış çiçeği gibi ev bitkileri, dekoratif görünümlerinin yanı sıra ortam koşullarını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

#7
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Barış çiçeğinin öne çıkan özelliklerinden biri de ortam nemine katkı sağlayabilmesi. Geniş yaprakları sayesinde bulunduğu ortama nem verebilen bitki, özellikle kış aylarında kalorifer kullanımına bağlı olarak kuruyan havanın dengelenmesine yardımcı olabiliyor.

#8
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Bu durum, kuru havaya bağlı boğaz kuruluğu ve cilt hassasiyeti gibi sorunların hafiflemesine dolaylı destek sunabiliyor.

#9
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Bakımının kolay olması da bitkinin yaygın şekilde tercih edilmesinde etkili oluyor. Yarı gölge alanlarda sağlıklı gelişim gösterebilen barış çiçeği doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymuyor.

#10
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Çoğu ev ortamında haftada bir sulama yeterli olurken, toprağın tamamen kurumasına izin vermeden hafif nemli tutulması bitkinin gelişimi açısından önem taşıyor. Bu yönüyle bitki bakımına yeni başlayanlar için de uygun seçenekler arasında yer alıyor.

#11
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

NASA tarafından yürütülen Temiz Hava Çalışması sonrasında yapılan değerlendirmelerde ise gerçek yaşam koşullarında belirgin bir hava temizliği etkisi için çok sayıda bitkiye ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.

#12
Foto - Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA bile işaret etti

Uzmanlar, iç mekan hava kalitesini artırmak için düzenli havalandırmanın temel unsur olmaya devam ettiğini hatırlatırken bitkilerin destekleyici rol üstlenebileceğini belirtiyor. Öte yandan barış çiçeğinin geceleri de yoğun şekilde oksijen ürettiği yönündeki yaygın inanışın güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmediği ifade ediliyor.

