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Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

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Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

Saldırgan ve tehditkar söylemlerine bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısında yine gerçeklikten uzak bir güç gösterisine soyundu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yıllık yemeğinde konuşan Trump, Orta Doğu’yu ateşe veren askeri hamlelerini savunabilmek için akılalmaz iddialar öne sürdü. İran’a ait yüzlerce jet ve botun denizin dibine gömüldüğünü öne süren Trump, bölgeyi istikrarsızlaştıran kendi politikaları değilmiş gibi yine "nükleer tehdit" kartına sarıldı.

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Foto - Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

Küresel haydut ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savunarak, "Washington'un, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Orta Doğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz." dedi. Zorba Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) yemeğinde İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

"İran'ı ele geçirdiğini" savunan Trump, "Hepsi (İran’a ilişkin saldırılar) son derece iyi gidiyor. Sahte haberlere inanmayın." değerlendirmesinde bulundu. Haydut Trump, saldırılarda İran’ın donanması ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu öne sürerek, "250 jet ve 159 bot artık yok. İyi botlardı. Onları kullanabilirdik. Ama hepsi denizin dibinde. Radarları yok. Gördüklerinizin aksine, çok az insansız hava araçları kaldı. Pek bir şeyleri kalmadı." dedi.

#3
Foto - Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

İran ile müzakerelere ilişkin konuşan Trump, "Bu arada, şu anda (İranlı heyet) bizimle konuşuyor, bir anlaşma yapmak istiyor. Bence henüz hazır değiller, henüz zamanı değil ama dinlemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

Zorba Trump, "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini" yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Washington D.C.'nin, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Orta Doğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Yani her şey bununla ilgili. Onların nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz."

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Foto - Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

Etkinlikte ayrıca, ABD Gizli Servisi ajanı Victor Gonzales, nisan ayındaki akşam yemeğinde güvenlik kontrol noktasından geçerken silahlı saldırganı durdurma çabalarından dolayı WHCA Başkanı'nın Olağanüstü Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Silahlı saldırının yaşandığı bir önceki programdan kesitler içeren bir video gösterisine de yer verilen etkinliğe Trump'ın eşi Melania Trump katılmadı.

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