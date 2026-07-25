Trump’tan savaş çığırtkanlığı ve küstah şov: ‘İran’ı hiç ettik, pek bir şeyleri kalmadı’

Saldırgan ve tehditkar söylemlerine bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısında yine gerçeklikten uzak bir güç gösterisine soyundu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yıllık yemeğinde konuşan Trump, Orta Doğu’yu ateşe veren askeri hamlelerini savunabilmek için akılalmaz iddialar öne sürdü. İran’a ait yüzlerce jet ve botun denizin dibine gömüldüğünü öne süren Trump, bölgeyi istikrarsızlaştıran kendi politikaları değilmiş gibi yine "nükleer tehdit" kartına sarıldı.