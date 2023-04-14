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Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

2023-04-14 16:11:40
Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

İlk kez 2019 yılında görüntülenen ve Messier 87 isimli kara deliğin en net fotoğrafı yakalandı.

#1
Foto - Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

Bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 2019 yılında görüntülenen kara delik Messier 87'nin en net fotoğrafı yakalandı. Sabah com’da yer alan haberde yer alan bilgiler şöyle: Dünya'dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaktaki Messier 87 Galaksisi'nin kablinde buluna M87 kara deliği uzun zamanır bilim dünyası tarafından inceleniyor. Ve insanlık yaptığı çalışmalarla bir ilke imza attı: İlk defa süper kütleli kara deliğin tam çözünürlüklü bir fotoğraı yayımlandı. İngiliz medyası kara deliğe 'turuncu çörek' ismini veridi. Görüntülerde, halkanın inanılandan çok daha küçük olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

Uzmanlar M87'nin kara deliklerin davranışlarını anlama konusunda çok önemli olduğunu ifade ediyor. Böylelikle kara deliklerin diğer maddeleri 'nasıl yediğine dair' insanlığın fikri olabileceğine inanıyorlar. Özetlemek gerekirse bu buluş uzmanlar için 'altın bir fırsat'. Aynı zamanda bilim insanları kendi Samanyolu Galaksimiz'de bulunan bir akra delik olan Saggittarius A'yı daha rahat incelemek için de imkan bulmak isityor. M87 kara deliği Güneş'in kütlesinin yaklaşık 6,5 milyar katı. Aynı zamanda yoğun enerji jetleri de püskürtüyor.

#3
Foto - Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

Messier 87 nedir?

#4
Foto - Bilim dünyasında çığır | Kara delik görüntülemede bir ilk

Başak takımyıldızı bölgesinde yaklaşık olarak 72,08 MIy (22,1 Mpc)uzaklıkta bulunan dev bir eliptik gökadadır. Charles Messier tarafından 18 Mart 1781 tarihinde keşfedildi. Messier, gözlem defterine düştüğü notta gökada için "içinde yıldız olmayan bir bulutsu" diyordu. Oysa Messier'in yıldızsız bulutsu sandığı şey, en az birkaç yüz milyar yıldızdan oluşmuş dev bir sistemdi. Halton Arp tarafından görüntülenmiş ve Arp 151 olarak "Fışkırmalara sahip gökadalar" kategorisi altında Tuhaf Gökadalar Atlası'na dahil edilmiştir. M87, Başak kümesi'nin kuzeyinde bulunan en büyük ve en parlak gökadadır. Gökada, dikkat çekici ve önemli bir etkin çekirdeğe sahiptir ve özellikle çoklu dalga boyunda radyasyon yayan güçlü bir radyo dalgası kaynağıdır. Dünyaya yakın dev bir eliptik gökada ve çok parlak bir radyo kaynağı olması nedeniyle keşfinden bu yana amatör ve profesyonel çalışmalar için popüler bir hedef olmuştur.

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