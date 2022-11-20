Bilim dünyası Adıyaman halkını uyardı! Çok titiz davranmalısınız

KALKER KAYALARIN ÇATLAKLARINDA GÖRÜLDÜ Yeni türe ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Şener Özcan, Adıyaman Besni ilçesinde Sugözü Kanyonu'nda uçurum duvarlarda kalker kayalarının çatlaklarında yer alan bu bitkiyi görüyor. Bu bitkinin enteresan bir bitki olduğunu düşünerek, bana yönlendirdi. Yaptığım çalışmalarda gerçekten de bitkinin dünya literatürde görülmemiş olan bir tür olduğunu tespit ettim. Birlikte ortak bir çalışma yaptık ve bilimsel makalesini 15 Kasım tarihinde yayınladık. Böylelikle bu yeni türü, bilim dünyasına tanıtmış olduk. En yakın akrabası olan çan çiçeği Malatya Levent Kanyonu'nda bizler tarafından 2013 yılında keşfedilen 'Levent çanı' olarak bilinen bitkiye yakındır. Özellikle uzun ince yaprakları, çiçeklerinin renk açısı ve tüy tipinden birçok farklılıkla yakın akrabasından da ayrılıyor" dedi.