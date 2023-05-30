Bilim adamları bunu da yaptı! Yapay zekada çığır açan gelişme

Bu çalışmanın, esasen yapay zekâ kullanarak insanların zihinlerini okuma alanında bir başka ilerlemeyi temsil ettiği belirtildi. Daha önce Osaka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, fMRI verilerini ve Kararlı Difüzyonu da kullanan bir teknikle beyin aktivitesinden yüksek çözünürlüklü görüntüleri yeniden yapılandırabildiklerini keşfetmişlerdi. Bu yeni araştırmadaki artırılmış Kararlı Difüzyon modeli, görselleştirmenin daha doğru olmasını sağlıyor. "Kararlı difüzyon modelimizin GAN'lar gibi diğer üretici modellere göre en önemli avantajlarından biri, daha yüksek kaliteli videolar üretme kabiliyetinde yatıyor. Araştırmacılar, fMRI kodlayıcı tarafından öğrenilen temsillerden yararlanıyor ve yalnızca üstün kalitede değil, aynı zamanda orijinal sinirsel faaliyetlerle daha iyi uyum sağlayan videolar üretmek için benzersiz difüzyon sürecini kullanıyor" diye yazdı.