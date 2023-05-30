Bilim adamları bunu da yaptı! Yapay zekada çığır açan gelişme

Singapur Ulusal Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırmacılar Jiaxin Qing, Zijiao Chen ve Juan Helen Zhou, beyin okumalarından video üreten MinD-Video adlı bir model oluşturmak için fMRI verilerini ve metinden görüntüye aktarma verilerini işleme alarak yapay zeka modeli Stable Diffusion'ı kullandı. Çalışmayla ilgili makale geçen hafta arXiv ön baskı sunucusunda yayınlandı. Makalenin ilgili web sitesindeki gösterimleri, deneklere gösterilen videolar ile beyin aktivitelerine dayalı olarak oluşturulan yapay zeka tarafından üretilen videolar arasında bir paralellik gösteriyor. İki video arasındaki farklar çok az ve çoğunlukla benzer konular ve renk paletleri içerdiği belirtildi. MinD-Video, araştırmacılar tarafından "görüntü ve video beyin kod çözme arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış iki modüllü bir boru hattı" olarak tanımlanıyor. Sistemi eğitmek için araştırmacılar, videoları ve bunları izleyen test deneklerinin fMRI beyin okumalarını içeren halka açık bir veri kümesi kullandılar. "İki modüllü boru hattı" eğitimli bir fMRI kodlayıcı ve yaygın olarak kullanılan bir görüntü oluşturma yapay zeka modeli olan Stable Diffusion'ın ince ayarlı bir versiyonundan oluşuyordu.