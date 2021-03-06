Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler belli oldu

Sporx’in aktardığına göre, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan ancak beklenen performansı bir türlü sergileyemen Papiss Cisse topun ağzına gelen bir diğer isim oldu. Senegalli santrfor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "35 yaşımdayken Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde F.Bahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? F.Bahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum. Bir gün kariyerim bitecek. Mental olarak bugün bile bırakmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.