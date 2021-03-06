2021-03-06 08:29:23 Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler belli oldu
Son olarak sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı iyi kullanamadı. Zorlu mücadele Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi ve sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sahasında yaşadığı kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler kalan maçlarda hata yapmayıp zirve iddiasını son ana kadar sürdürmek istiyor. Bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan ve transfer hedeflerini belirleyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.