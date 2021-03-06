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Spor
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Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler belli oldu

2021-03-06 08:29:23
Biletleri kesildi! Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler belli oldu

Son olarak sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı iyi kullanamadı. Zorlu mücadele Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi ve sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sahasında yaşadığı kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler kalan maçlarda hata yapmayıp zirve iddiasını son ana kadar sürdürmek istiyor. Bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan ve transfer hedeflerini belirleyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma sağlayamayan Hatayspor'un flaş ismi Aaron Boupendza'yı sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferin 8.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde mutlu sonla biteceği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma sağlayamayan Hatayspor'un flaş ismi Aaron Boupendza'yı sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferin 8.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde mutlu sonla biteceği kaydedildi.

#2
Foto - Takıma katacağı isimlerin yanı sıra bazı isimlere de veda edecek olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan futbolcular netleşmeye başladı. Kanarya'da beklentileri karşılayamayan 3 isim ve bonservis beklenen 1 yıldızla yolların ayrılması bekleniyor.

Takıma katacağı isimlerin yanı sıra bazı isimlere de veda edecek olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan futbolcular netleşmeye başladı. Kanarya'da beklentileri karşılayamayan 3 isim ve bonservis beklenen 1 yıldızla yolların ayrılması bekleniyor.

#3
Foto - Peş peşe ayrılıklar yaşanacak olan Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isim Caner Erkin oldu... Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında maç kadrosuna alınmayan deneyimli sol bekin sarı-lacivertlilerde artık bir geleceği olmadığı kaydedildi. Caner Erkin'in disiplinsiz tavırları ve teknik heyetin otoritesini sarsan sözlerinin kendi sonunu hazırladığı bildirildi.

Peş peşe ayrılıklar yaşanacak olan Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isim Caner Erkin oldu... Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında maç kadrosuna alınmayan deneyimli sol bekin sarı-lacivertlilerde artık bir geleceği olmadığı kaydedildi. Caner Erkin'in disiplinsiz tavırları ve teknik heyetin otoritesini sarsan sözlerinin kendi sonunu hazırladığı bildirildi.

#4
Foto - Sporx’in aktardığına göre, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan ancak beklenen performansı bir türlü sergileyemen Papiss Cisse topun ağzına gelen bir diğer isim oldu. Senegalli santrfor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,

Sporx’in aktardığına göre, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan ancak beklenen performansı bir türlü sergileyemen Papiss Cisse topun ağzına gelen bir diğer isim oldu. Senegalli santrfor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "35 yaşımdayken Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde F.Bahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? F.Bahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum. Bir gün kariyerim bitecek. Mental olarak bugün bile bırakmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe'de özellikle sportif direktör Emre Belözoğlu'nun büyük beklentiyle transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu... Forma giydiği maçlarda yaptığı bireysel hatalarla tepki çeken Uruguaylı stoper, sakarca gördüğü kırmızı kartlarla takımını eksik bırakmasının ardından gözden düştü.

Fenerbahçe'de özellikle sportif direktör Emre Belözoğlu'nun büyük beklentiyle transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu... Forma giydiği maçlarda yaptığı bireysel hatalarla tepki çeken Uruguaylı stoper, sakarca gördüğü kırmızı kartlarla takımını eksik bırakmasının ardından gözden düştü.

#6
Foto - Gelecek sezon mali yönden rahat hareket alanı sağlamak için oyuncu satışı yapmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha mevkisindeki kalabalık sonrası ilk sıraya Ozan Tufan konuldu... Sarı-lacivertli yönetim, İngiltere Premier Lig'den talipleri olan başarılı futbolcuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, Ozan Tufan için beklediği tutarda bir teklif gelirse bu transfere izin verecek.

Gelecek sezon mali yönden rahat hareket alanı sağlamak için oyuncu satışı yapmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha mevkisindeki kalabalık sonrası ilk sıraya Ozan Tufan konuldu... Sarı-lacivertli yönetim, İngiltere Premier Lig'den talipleri olan başarılı futbolcuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, Ozan Tufan için beklediği tutarda bir teklif gelirse bu transfere izin verecek.

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