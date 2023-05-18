Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Kontrolsüz kavşak (2. soru): Yapılan anket çalışmasında kontrolsüz kavşak işareti için bilinirlik yüzdesi 7 olarak elde edilmiştir. Bu soruya ait sonuçlar dikkatle incelendiğinde, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun bu işaretin anlamını “Taşıt trafiğine kapalı yol” veya “Kontrolsüz demiryolu geçidi” olarak yorumladıkları görülmüştür. Sola tehlikeli devamlı virajlar (3. soru): Anket sonuçlarına göre, bu işaret için bilinirlik yüzdesi Y olarak elde edilmiştir. Bu soruya yanlış cevap veren katılımcıların yarısının bu işaretin anlamını “Sola tehlikeli viraj” olarak yorumladıkları görülmüştür. Kontrollü demiryolu geçidi (6. soru): Anket sonuçlarına göre, bilinirlik yüzdesi U olarak elde edilen trafik işaretidir. Eldeki veriler ışığında, bu soruya yanlış cevap verenlerin çoğunun, bu işaretin anlamını “Kontrolsüz demiryolu geçidi” olarak yorumladıkları görülmüştür. Tehlikeli viraj yön levhası (8. soru): Çalışma kapsamında, bilinirlik yüzdesi # olarak elde edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık 0’ u bu işaretin anlamını “Sola tehlikeli viraj” olarak yorumlarken, @’ ı ise “Sola devamlı viraj” seçeneğini tercih etmiştir. Yol ver (14. soru): Özellikle, sinyal ile denetimin yapılmadığı kavşaklarda karşımıza çıkan “Yol ver” trafik işaretinin bilinirlik yüzdesi Q olarak elde edilmiştir. Bu işaretin bilinirlik oranının yarı yarıya olması, sinyal denetimsiz kavşaklardaki trafik kazası görülme sıklığının fazla olmasının nedenini açıkça ortaya koymuştur. Taşıt trafiğine kapalı yol (18. soru): Bilinirlik yüzdesi ) olarak elde edilmiş olan trafik işaretidir. Katılımcıların çoğu bu işaretin anlamını “Taşıt trafiğine açık yol” veya “Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu” olarak yorumlamışlardır.