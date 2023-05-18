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Yaşam
11
Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

2023-05-18 11:47:01
Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Pek çok kişi trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte, en az bilinen 27 trafik işareti...

#1
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Ehliyet sahibi pek çok kişinin dahi bilmediği 27 trafik işareti karşınızda... Pamukkale Üniversitesi'nden Yetiş Şazi Murat ve Ziya Çakıcı'nın 2017'de yaptığı bir araştırma kapsamında Denizli'de trafik işaretlerinin bilinirliğini inceledi.

#2
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Seçilen 27 trafik işareti ve levhaları Denizli'deki 500 sürücüye anket yöntemiyle soruldu. Sonuçlarda araştırmada yayınlandı. Sonuçları açıklamadan önce bu çalışmada seçilen trafik işaretlerini size de soracağız. Cevaplarınızı bir yere not alın. Sonra araştırma sonuçlarıyla karşılaştırmanızı tavsiye ediyoruz...

#3
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

#4
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

#5
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

#6
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Cevaplarınızı not aldıysanız, Denizli'deki 500 sürücünün sorulara verdiği yanıtların oranların ve işaretlerin bilinirliklerini göreceksiniz.

#7
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Anket kapsamında ele alınan 27 trafik işaretinden 17’ si (yaklaşık c) çok yüksek veya yüksek düzeyde bilinirliğe sahiptir. Fakat bu işaretlerden 6’ sı (yaklaşık #) ise çok düşük veya düşük düzeyde bilinirlik içermektedir. Trafik mühendisliği açısından bakıldığında bu oranın oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Trafik işaretlerinin bilinirliğinin şehir içi ve şehirlerarası trafiğin düzenli ve güvenli akışında büyük ve önemli bir role sahip olduğu düşünüldüğünde ise bu yüksek oranın, şehir içi ve şehirlerarası trafiği ciddi derecede olumsuz yönde etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Çalışma kapsamında, trafiğin düzenli ve güvenli akışının sağlanması için yeterli bilinirlik düzeyine sahip olmayan (çok düşük, düşük ve orta) trafik işaretleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır:

#8
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Kontrolsüz kavşak (2. soru): Yapılan anket çalışmasında kontrolsüz kavşak işareti için bilinirlik yüzdesi 7 olarak elde edilmiştir. Bu soruya ait sonuçlar dikkatle incelendiğinde, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun bu işaretin anlamını “Taşıt trafiğine kapalı yol” veya “Kontrolsüz demiryolu geçidi” olarak yorumladıkları görülmüştür. Sola tehlikeli devamlı virajlar (3. soru): Anket sonuçlarına göre, bu işaret için bilinirlik yüzdesi Y olarak elde edilmiştir. Bu soruya yanlış cevap veren katılımcıların yarısının bu işaretin anlamını “Sola tehlikeli viraj” olarak yorumladıkları görülmüştür. Kontrollü demiryolu geçidi (6. soru): Anket sonuçlarına göre, bilinirlik yüzdesi U olarak elde edilen trafik işaretidir. Eldeki veriler ışığında, bu soruya yanlış cevap verenlerin çoğunun, bu işaretin anlamını “Kontrolsüz demiryolu geçidi” olarak yorumladıkları görülmüştür. Tehlikeli viraj yön levhası (8. soru): Çalışma kapsamında, bilinirlik yüzdesi # olarak elde edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık 0’ u bu işaretin anlamını “Sola tehlikeli viraj” olarak yorumlarken, @’ ı ise “Sola devamlı viraj” seçeneğini tercih etmiştir. Yol ver (14. soru): Özellikle, sinyal ile denetimin yapılmadığı kavşaklarda karşımıza çıkan “Yol ver” trafik işaretinin bilinirlik yüzdesi Q olarak elde edilmiştir. Bu işaretin bilinirlik oranının yarı yarıya olması, sinyal denetimsiz kavşaklardaki trafik kazası görülme sıklığının fazla olmasının nedenini açıkça ortaya koymuştur. Taşıt trafiğine kapalı yol (18. soru): Bilinirlik yüzdesi ) olarak elde edilmiş olan trafik işaretidir. Katılımcıların çoğu bu işaretin anlamını “Taşıt trafiğine açık yol” veya “Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu” olarak yorumlamışlardır.

#9
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Bütün yasaklamaların ve kısıtlamaların sonu (19. soru): Yoldaki yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini gösteren bu işaretin bilinirlik yüzdesi 2 olarak elde edilmiştir. Soruya verilen cevaplar incelendiğinde, diğer cevap seçenekleri arasında dengeli bir dağılımın olduğu görülmektedir. Bu durum, katılımcıların bu trafik işareti hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığının bir göstergesidir. Karşıdan gelene yol ver (21. soru): Anket sonuçlarına göre, bu işaretin, bilinirlik yüzdesi en düşük trafik işareti olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların a’ i bu soru için “İki yönlü yol” cevabını vermiştir. Anayol sonu (22. soru): Bilinirlik yüzdesi A olarak elde edilmiş olan trafik işaretidir. Bu soruya yanlış cevap veren katılımcıların çoğu bu işaretin anlamını “Otoyol sonu” olarak yorumlamıştır. Park etmek yasaktır (26. soru): Özellikle şehir içinde sıkça karşılaşılan bu trafik işaretinin bilinirlik yüzdesi oldukça düşük (2) elde edilmiştir. Denizli kent merkezi ölçeğinde düşünüldüğünde, cadde ve sokaklardaki yanlış park etmenin trafik akışı ile alakalı sorunları da beraberinde getirdiği ortadadır. Bu durumda, sürücülerin trafik işaretleri hakkında daha fazla bilinçlendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması, kesinlikle sağlanması gereken bir husustur.

#10
Foto - Bilenlerin sayısı çok az! Bu trafik işaretlerinin anlamı ne?

Elde edilen sonuçlar dikkatle incelendiğinde, anket kapsamında sorulan ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan trafik işaretlerinin yaklaşık @’ının yeterli düzeyde bilinmediği açıkça görülmektedir. Bu durumun, şehir içinde ve şehirlerarasında trafiğin düzensiz akışına ve trafik kazalarına öncü bir etken olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Kaynak: Haber Global

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