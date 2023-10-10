Bilanço ağırlaşıyor! İsrail-Gazze’de son durum ne ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı. 07.13: İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 06.30: İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi. 05.38: Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabAH saat 05.38 itibarıyla bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı. Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu. 05.06: İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı. 03.22: İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs'ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bakanlık, "Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah'taki Tıp Merkezi'ne nakledildiğini" belirtti. Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerinin gençlerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.