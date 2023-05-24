Biden yapay zeka için imzayı attı

Ayrıca Eğitim Bakanlığı ise eğitim dünyasında yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini gösteren bir rapor yayınladı. Bu araştırma başlıca “Öğrenme”, “Öğretme”, “Değerlendirme” ve “Araştırma” değerlerine odaklanıyordu. Yapay zekanın makale yazma gibi görevleri yerine getirmesine ilişkin endişelere de dikkat çekildi.