  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Biden yapay zeka için imzayı attı

2023-05-24 02:13:49
Biden yapay zeka için imzayı attı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, yapay zeka konusunda yeni bir anlaşmaya imza attı.

#1
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının son aylarda hızla büyümesi, hükümetleri de harekete geçirdi. Bir süredir AI Yasası üzerinde çalışan Avrupa Komisyonuna ek olarak şimdi de ABD’den yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan anlaşmayla birlikte “Ulusal AI Ar-Ge Stratejik Planı” açıklandı.

#2
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

Beyaz Saray son aylarda yapay zeka gelişimi için kritik adımlar attı. Yapay zeka için risk yönetimi çerçevesinin geliştirilmesi ve bu alandaki araştırmalara fon sağlanması için çalışan Biden yönetimi, son olarak Ulusal AI Ar-Ge Stratejik Planında güncellemelere gitti.

#3
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

ABD, yapay zeka konularında kamuoyunun görüşlerinin alınmasını talep ediyor. Yeni plan, temel hak ve değerleri koruyan ve kamu yararına hizmet eden “yenilenmiş yapay zekaya” vurgu yapıyor.

#4
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

Beyaz Saray, yapay zeka araştırmalarında uluslararası iş birliğine yönelik koordineli bir yaklaşımı benimsiyor.

#5
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP), hükümetin ABD’nin yararına olan yapay zeka gelişimini sağlamak için aktif rol oynamayı kabul etti.

#6
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

Federal yatırımların, yapay zeka gelişimini desteklemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, “güvenliği ve demokratik değerleri” de korumasına dikkat çekti.

#7
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

OSTP, yapay zeka politikalarında kamuoyunun önemine dikkat çekiyor. Kullanıcıların katılımına yönelik talep, yapay zeka politikalarında farklı bakış açıları kazandıracak.

#8
Foto - Biden yapay zeka için imzayı attı

Ayrıca Eğitim Bakanlığı ise eğitim dünyasında yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini gösteren bir rapor yayınladı. Bu araştırma başlıca “Öğrenme”, “Öğretme”, “Değerlendirme” ve “Araştırma” değerlerine odaklanıyordu. Yapay zekanın makale yazma gibi görevleri yerine getirmesine ilişkin endişelere de dikkat çekildi.

Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!
Aktüel

Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'ı hedef aldı. Portakal'ın bazı oy kullanan seçmene "Kö..
Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı diyerek duyurdu! Türkiye'den turizm hamlesi
Yaşam

Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı diyerek duyurdu! Türkiye'den turizm hamlesi

Rusya içi tur talebi son bir yılda yarı yarıya azalırken Türkiye'ye ilgi yine artmaya başladı. Rusya Seyahat perakendecisi temsilcileri Rus ..
Tarım Kredi marketlerinden sevindiren haber! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerinden sevindiren haber! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ramazanda başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulamasının büyük ilgi gördüğü ve T..
Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu
Medya

Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın T..
Talimat KK'dan geldi... CHP ve HDP'den ortak seçim hamlesi
Siyaset

Talimat KK'dan geldi... CHP ve HDP'den ortak seçim hamlesi

28 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi uza..
Evlenmek isteyen gençle Erdoğan arasında müthiş diyalog
Siyaset

Evlenmek isteyen gençle Erdoğan arasında müthiş diyalog

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Necati Işık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki evlilik diyaloğu izley..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23