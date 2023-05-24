2023-05-24 02:13:49 Biden yapay zeka için imzayı attı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, yapay zeka konusunda yeni bir anlaşmaya imza attı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, yapay zeka konusunda yeni bir anlaşmaya imza attı.
ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının son aylarda hızla büyümesi, hükümetleri de harekete geçirdi. Bir süredir AI Yasası üzerinde çalışan Avrupa Komisyonuna ek olarak şimdi de ABD’den yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan anlaşmayla birlikte “Ulusal AI Ar-Ge Stratejik Planı” açıklandı.
Beyaz Saray son aylarda yapay zeka gelişimi için kritik adımlar attı. Yapay zeka için risk yönetimi çerçevesinin geliştirilmesi ve bu alandaki araştırmalara fon sağlanması için çalışan Biden yönetimi, son olarak Ulusal AI Ar-Ge Stratejik Planında güncellemelere gitti.
ABD, yapay zeka konularında kamuoyunun görüşlerinin alınmasını talep ediyor. Yeni plan, temel hak ve değerleri koruyan ve kamu yararına hizmet eden “yenilenmiş yapay zekaya” vurgu yapıyor.
Beyaz Saray, yapay zeka araştırmalarında uluslararası iş birliğine yönelik koordineli bir yaklaşımı benimsiyor.
Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP), hükümetin ABD’nin yararına olan yapay zeka gelişimini sağlamak için aktif rol oynamayı kabul etti.
Federal yatırımların, yapay zeka gelişimini desteklemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, “güvenliği ve demokratik değerleri” de korumasına dikkat çekti.
OSTP, yapay zeka politikalarında kamuoyunun önemine dikkat çekiyor. Kullanıcıların katılımına yönelik talep, yapay zeka politikalarında farklı bakış açıları kazandıracak.
Ayrıca Eğitim Bakanlığı ise eğitim dünyasında yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini gösteren bir rapor yayınladı. Bu araştırma başlıca “Öğrenme”, “Öğretme”, “Değerlendirme” ve “Araştırma” değerlerine odaklanıyordu. Yapay zekanın makale yazma gibi görevleri yerine getirmesine ilişkin endişelere de dikkat çekildi.
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