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Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

2024-04-27 07:27:02
Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

İsrail soykırımına sınırsız destek verip “Acil insani ateşkes” talebini ve “Filistin’in BM’ye tam üyeliğini” veto eden Biden yönetimi şimdi kendi ülkesinde öğrencilerden veto görüyor. Üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı. Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde 600’e yakın öğrenci gözaltına alınırken 2 profesöre bile ters kelepçe takıldı.

#1
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

Columbia Üniversitesi’nde başlayan eylemler Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya dahil çok sayıda üniversiteye yayıldı.

#2
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma ve ABD’nin katliama verdiği koşulsuz şartsız desteğe karşılık ABD'nin ünlü Columbia Üniversitesi’nde başlayan öğrenci intifadası dünya gündemine oturdu. 2 hafta önce Columbia Üniversitesi’nde başlayan eylemler, Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı. Amerikan güvenlik güçlerinin ve siyasilerin saldırıları arttıkça kampüslerde eylemlere katılan kişi saysı ve eylemlere destek büyürken, binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şimdiye kadar çoğu öğrenci 570 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

Eylemlere katılan iki profesör, ters kelepçeyle tutuklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkesi ve Filistin devleti tekliflerini reddeden ABD'de Biden yönetimi, yükselen öğrenci isyanlarına şiddetli müdahalede bulunuyor. ABD'nin üniversite kampüs binası çatılarına keskin nişancı yerleştirmesi, “Siyonazi faşizmi kampüsleri kuşatıyor” yorumuna neden oldu.

#4
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

PROFESÖRLERE TERS KELEPÇE Emory Üniversitesi’nde polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Fohlin’ni bir polis yere yatırmaya çalışıyor. Direnen kadına sert müdahalede bulunan polis zorla kadını yere yatırıyor. Daha sonra kadını kelepçelemek için bir başka polis de yardımcı oluyor. Akademisyenin, “Aman tanrım, ben bir profesörüm” sözleri, gördüğü muameleyi değiştirmeye yetmiyor. Diğer bir videoda ise bir öğrencisinin, “Sizin için yapabileceğim bir şey var mı” sözlerine cevap veren McAfee, “Felsefe bölümü departmanı ile iletişime geçip Felsefe Bölümü Başkanı’nın tutuklandığını söyleyebilirsin” dediği görüldü.

#5
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

#6
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

YURTTAN ATILDILAR Üniversitelerin protestolara bitirmek için aldığı önlemler de oldukça eleştiriliyor. Princeton Üniversitesi’nde, Hassan Sayed ve Achinthya Sivalingan isimli 2 lisansüstü öğrencisini Gazze için eylem çadırı kurdukları gerekçesiyle yurtlarından atıldı. Üniversite güvenliği, öğrenciler çadırları kurduktan 5 dakika sonra polisi çağırdı.

#7
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

TERS KELEPÇEYLE NAMAZ Kaliforniya Üniversite’nde polisin gösterileri dağıtmak için sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Ters kelepçe ile tutuklanan öğrencilerden birinin, elleri bağlı olmasına rağmen namaz kıldığı görüldü. Sosyal medyada viral olan olaya, “Ters kelepçeli ama en özgür adam” yakıştırması yapıldı. Başka bir olayda ise üniversite öğrencileri, polisten gelecek müdaheleyi önlemek için namaz kılan arkadaşlarının etrafını kefiyelerle kapattı.

#8
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

YERE YATIRIP ŞOK VERDİLER George Washington Üniversitesi’nde eyleme destek her geçen saat büyüyor. Yüzlerce öğrenci, üniversite kampüsünde Gazze’ye destek eylemlerine katılırken, üniversitede görevli hocalar, öğrencilerini polise karşı korumak için bariyer oluşturdu. Atlanta’da da ise siyahi bir öğrenciyi 3 polisin tutuklama anı büyük tepki topladı. Güvenlik güçleri öğrenciyi yere yatırdıktan sonra hareket etmesini engellemek için üstüne baskı uyguladı. Siyahinin ellerini arkadan kelepçeleyen polisler, üstüne üstlük etkisiz hale gelen öğrenciye, yerde yattığı sırada şok tabancası uyguladı.

#9
Foto - Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

TÖRENE İPTAL Güney California Üniversitesi’nde, 10 Mayıs’ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada “Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir” denildi.

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