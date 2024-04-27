Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

PROFESÖRLERE TERS KELEPÇE Emory Üniversitesi’nde polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Fohlin’ni bir polis yere yatırmaya çalışıyor. Direnen kadına sert müdahalede bulunan polis zorla kadını yere yatırıyor. Daha sonra kadını kelepçelemek için bir başka polis de yardımcı oluyor. Akademisyenin, “Aman tanrım, ben bir profesörüm” sözleri, gördüğü muameleyi değiştirmeye yetmiyor. Diğer bir videoda ise bir öğrencisinin, “Sizin için yapabileceğim bir şey var mı” sözlerine cevap veren McAfee, “Felsefe bölümü departmanı ile iletişime geçip Felsefe Bölümü Başkanı’nın tutuklandığını söyleyebilirsin” dediği görüldü.