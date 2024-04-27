2024-04-27 07:27:02 Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı
İsrail soykırımına sınırsız destek verip “Acil insani ateşkes” talebini ve “Filistin’in BM’ye tam üyeliğini” veto eden Biden yönetimi şimdi kendi ülkesinde öğrencilerden veto görüyor. Üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı. Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde 600’e yakın öğrenci gözaltına alınırken 2 profesöre bile ters kelepçe takıldı.