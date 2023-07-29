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Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

2023-07-29 13:15:42
Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim hareketini başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı… Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, dün yayınladığı yazısında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Öte yandan CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar da netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi’nde 33 üye Kılıçdaroğlu’na yakın. İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı 22.

#1
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için tüm Türkiye'yi gezdi, oy istedi. Ancak seçimlerde alınan yenilginin ardından tutum değiştirdi. Yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. 29 Mayıs sabahı 'Değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değiştirdi.

#2
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

'İSTİFA' İÇİN SÜRE VERDİ CHP liderine görevi bırakma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 kez toplantı yapan ve 'istifa' etmesi için süre tanıyan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını da yanına çekti.

#3
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI! Gizli darbe toplantıları düzenledi. Yaptığı hamlelerle Parti Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak istediğini ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi.

#4
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI Dün Oksijen gazetesinde bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti. Toplumdaki değişim arzusunun seçimlerden önce başladığını söyleyerek "Ne var ki, muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

CHP'DE KİM KİMİNLE Yenişafak'ın haberine göre; CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi'nde 33 üye Kılıçdaroğlu'na yakın. İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı 22. Dengeler bazen değişiyor. Değişimciler ihraç edilen il başkanlarının dönüşü için yapılan oylamada 4 üyenin saf değiştirmesiyle darbe yemişti. Bu 4 isim dışında Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel ve Emre Yılmaz da ortada.

#6
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Faik Öztrak 4 ÜYENİN SAF DEĞİŞTİRMESİYLE KENDİNİ BELLİ ETMİŞTİ CHP'de değişim isteyenler ile yönetim arasında en belirgin saflaşma kendini partide alınan kararlarda önemli yer tutan Parti Meclisi'nde (PM) gösterdi. Bazı il başkanlarının görevden alınmasına itiraz oylamasında değişimciler ile yönetim arasında hafta sonu yapılan PM'de ortaya çıkan denge, CHP'de "PM'de kim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana" sorusunu gündeme getirdi. 60 kişiden oluşan CHP PM'de dengeler konuya göre değişebiliyor. İl başkanlarının görevden alınmasına itiraz oylamasında da bu 4 üyenin saf değiştirmesiyle kendini belli etmişti.

#7
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Oğuz Kaan Salıcı GENEL MERKEZ GÜÇLÜ CHP'de şimdilik Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan isimlere ilişkin kulislerde tahminler dolaşıyor. Bu çerçevede Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Aylin Nazlıaka, Zeynel Emre, Yunus Emre, Semra Dinçer, Lale Karabıyık, Neslihan Hancıoğlu, Hasan Efe Uyar, Aysun Bankoğlu, Aylin Yaman, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ın yanı sıra Gamze Taşçıer, Yüksel Taşkın, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Ednan Arslan, Turan Aydoğdu, Nevaf Bilek, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Ali Öztunç, Oğuz Kağan Salıcı, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Candan Yüceer gibi sayıları 33'ü bulan PM üyeleri, Kılıçdaroğlu'cu isimler olarak dile getiriliyor.

#8
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Eren Erdem

#9
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Bülent Kuşoğlu DEĞİŞİM TARAFI 22 KİŞİ PM'de İmamoğlu ile değişim tarafını destekleyen üyeler arasında, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Erbil Aydınlık, Hasan Baltacı, Tekin Bingöl, Murat Emir, Ali Rıza Erbay, Muharrem Erkek, Akif Hamzaçebi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Hakkı Süha Okay, Gizem Özcan, Müslim Sarı, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Tahsin Tarhan, Ayça Taşkent, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Ahmet Hakan Uyanık'ın yer aldığı bildiriliyor. Değişimci gruba dahil olan isimlerin sayısı 22.

#10
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Selin Sayek Böke KARARSIZ 8 ÜYE VAR PM üyesi olup Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir seçim yapma konusunda kararsız 4 ismin ise Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel ve Emre Yılmaz'ın olduğu konuşuluyor. Zoom toplantısında ismi İmamoğlu'ndan yana geçen daha sonra Kılıçdaroğlu safına geçen 4 üye ise Turan Aydoğan, Sevgi Kılıç, Umut Akdoğan ve Pınar Uzun şeklinde.

#11
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Onursal Adıgüzel

#12
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Bülent Tezcan

#13
Foto - Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Akif Hamzaçebi

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