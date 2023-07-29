Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI Dün Oksijen gazetesinde bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti. Toplumdaki değişim arzusunun seçimlerden önce başladığını söyleyerek "Ne var ki, muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor" dedi.