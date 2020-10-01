2020-10-01 08:42:18 Bıçağı 1000 derece ısıtan adam ilginç deneylere imza attı
Bıçağı 1000 derecede ısıtan bir adam birbirinden ilginç deneylere imza attı.
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Bıçağı 1000 derecede ısıtan bir adam birbirinden ilginç deneylere imza attı.
1000 derecede ısınan bıçakla kola şişesini ve bir çok eşyayı kesen adam ilginç görüntüler kaydetti.
1000 derecede ısınan bıçakla kola şişesini ve bir çok eşyayı kesen adam ilginç görüntüler kaydetti. İlginç deney internette milyonlarca kişi tarafından izlendi.
İşte herkesin merakla izlediği o ilginç deneyler;
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
1000 derece sıcaklığındaki bıçak eşyaları böyle kesti...
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