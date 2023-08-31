2023-08-31 08:37:21 Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor
Beyin sağlığını korumak için sağlıklı beslenme ve egzersiz şart. Beyin fonksiyonlarını geliştiren ve alzheimer hastalığına karşı koruyan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle alzheimer dahil birçok hastalığa karşı önlem alınabiliyor. Uzmanlar, genellikle B grubu vitamin değerlerini içeren besinlerin beyin gelişimine katkı sağladığını belirtiyor. İşte düzenli tüketildiğinde besin değerleri sayesinde beyni koruyan ve güçlendiren besinler... Beyin gelişimini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren, alzheimer hastalığına karşı koruyan besinler şu şekilde;