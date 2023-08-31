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Sağlık
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Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

2023-08-31 08:37:21
Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

Beyin sağlığını korumak için sağlıklı beslenme ve egzersiz şart. Beyin fonksiyonlarını geliştiren ve alzheimer hastalığına karşı koruyan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle alzheimer dahil birçok hastalığa karşı önlem alınabiliyor. Uzmanlar, genellikle B grubu vitamin değerlerini içeren besinlerin beyin gelişimine katkı sağladığını belirtiyor. İşte düzenli tüketildiğinde besin değerleri sayesinde beyni koruyan ve güçlendiren besinler... Beyin gelişimini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren, alzheimer hastalığına karşı koruyan besinler şu şekilde;

#1
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

BALIK: Yağlı balıklar, omega-3 içermesi nedeniyle beyin sağlığını destekler. Bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle haftada en az bir kez balık tüketmek gerekir. Balık aynı zamanda, kilo kontrolü sağlar.

#2
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

YUMURTA: Yumurta, içerdiği besin maddeleri sayesinde hafıza ve öğrenme sürecini kolaylaştırır.

#3
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

YABAN MERSİNİ: Yaban mersini antioksidan açısından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar, beyindeki serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltır.

#4
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

KAKAO: Kakao, flavonoidler adı verilen antioksidanlar içerir. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, kan akışını artırabilir ve zihinsel performansı destekler.

#5
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

CEVİZ: Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini içerir. Bu bileşenler beyin fonksiyonlarına katkı sağlar.

#6
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

KUŞKONMAZ: Kuşkonmaz, folik asit bakımından zengindir. Folik asit, bilişsel fonksiyonları desteklemeye yardımcı olur.

#7
Foto - Beynin en önemli gıdası olduğu biliniyor! Alzheimer hastalığına kalkan oluyor

HURMA: İçerdiği doğal şekerler ve lifler sayesinde sağlıklı bir enerji kaynağı sağlayarak beyin fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda B vitamini kompleksi ve potasyum gibi mineralleri bünyesinde barındırmasıyla da sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel stresi azaltarak beyin hücrelerinin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

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