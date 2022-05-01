Beyni güçlendiren 10 besin

Baklagiller Beynin glikoza bağımlı olduğu söylenir, yani çalışması için sadece şeker kullanılır. Saatte 5 gr'dan fazla tüketir ancak depolayamaz. Bu nedenle, gerekli glikoz dolaşım sistemi tarafından gıda yoluyla düzenli olarak sağlanmalıdır. Beynin performansının, en zor görevlerin veya hafıza kapasitesinin kandaki glikoz seviyesine bağlı olduğu uzun zaman önce kanıtlanmıştır. Ancak aşırı tatlı ve şekerlemelerden uzak durun. Çünkü bunlar o kadar güçlü dalgalanmalara yol açabilirler ki, vücut kan şekerini normal değerinin altına düşürerek şiddetli bir şekilde tepkiye neden olabilirler. Bu da beyinde yorgunluğa ve dikkat kaybına neden olur. Gıdaların kan şekerini yükseltme dereceleri Glisemik İndeks (GI) olarak adlandırılır. Bir gıdanın glisemik indeksi ne kadar düşükse, kan şekeri seviyelerini o kadar iyi korur. Baklagiller de glisemik indeksleri en düşüklerden biridir ve aynı zamanda çok besleyicidir. Kandaki glikoz seviyesini düzenlemeye yardımcı olur ve hipoglisemi yaratmadan beyni besler. Aynı durum tam tahıllar için de geçerlidir.