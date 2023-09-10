2023-09-10 13:53:10 Beylikova ışıl ışıl oldu
Beylikova sokaklarına yapılan ışıklandırma sistemi ile geceleri ilçenin çehresi değişti.
Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Flaş gelişme! Prof. Dr. Fetullah Arık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu
Şanlıurfa'daki kazıdan öyle şeyler fışkıracak ki... Duyanlar şok olacak! Bu haber herkesi havalara uçuracak
Beylikova sokaklarına yapılan ışıklandırma sistemi ile geceleri ilçenin çehresi değişti.
Beylikova Belediyesi tarafından ilçede ki ışıklandırma sistemi için çalışma başlatıldı.
Belediyeye bağlı ekipler, sokaklara Türk Bayraklı resimli yeni ışık direkleri koydu.
Kırmızı ve beyaz renklerinde yanan yeni ışıklar sayesinde ilçedeki caddeler ve sokaklar daha aydınlık hale geldi.
Gece araç kullanan sürücüler açısından da kolaylık sağlayan ışıklar, bölgedeki vatandaşların beğenisini kazandı.
Geceleri ilçenin çehresini değiştiren aydınlatmaları yapan belediyeye, ilçede bulunan vatandaşlar teşekkür etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23