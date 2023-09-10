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Beylikova ışıl ışıl oldu

2023-09-10 13:53:10
Beylikova ışıl ışıl oldu

Beylikova sokaklarına yapılan ışıklandırma sistemi ile geceleri ilçenin çehresi değişti.

#1
Foto - Beylikova ışıl ışıl oldu

Beylikova Belediyesi tarafından ilçede ki ışıklandırma sistemi için çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Beylikova ışıl ışıl oldu

Belediyeye bağlı ekipler, sokaklara Türk Bayraklı resimli yeni ışık direkleri koydu.

#3
Foto - Beylikova ışıl ışıl oldu

Kırmızı ve beyaz renklerinde yanan yeni ışıklar sayesinde ilçedeki caddeler ve sokaklar daha aydınlık hale geldi.

#4
Foto - Beylikova ışıl ışıl oldu

Gece araç kullanan sürücüler açısından da kolaylık sağlayan ışıklar, bölgedeki vatandaşların beğenisini kazandı.

#5
Foto - Beylikova ışıl ışıl oldu

Geceleri ilçenin çehresini değiştiren aydınlatmaları yapan belediyeye, ilçede bulunan vatandaşlar teşekkür etti.

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