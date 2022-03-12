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Türkiye
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Beykoz'da korkutan anlar

2022-03-12 13:51:35
Beykoz'da korkutan anlar

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz’da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.

#1
Foto - İstanbul’da sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü.

İstanbul’da sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü.

#2
Foto - Beykoz’da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beykoz’da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Beykoz’da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kalırken, Kavacık köprüsünden Polonezköy ve Riva istikametine gitmek isteyen sürücüler yolda patinaj yaparak ilerledi.

Beykoz’da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kalırken, Kavacık köprüsünden Polonezköy ve Riva istikametine gitmek isteyen sürücüler yolda patinaj yaparak ilerledi.

#4
Foto - Bazı sürücülerin ise araçlarına zincir takarak güçlükle ilerlediği görüldü.

Bazı sürücülerin ise araçlarına zincir takarak güçlükle ilerlediği görüldü.

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