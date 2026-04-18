Neler oluyor: 3 savaş gemisi vuruldu
Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenmişken başka bir noktada şok eden bir gelişme yaşandı. Karadeniz'de 3 savaş gemisi vuruldu
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bünyesindeki "Alfa" Özel Operasyon Merkezi birimleri, Kırım’da gerçekleştirdikleri kapsamlı operasyonda Rusya’ya ait iki büyük çıkarma gemisini ve bir savaş gemisini etkisiz hâle getirdi.
SBU tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, Kırım Yarımadası’nda Rus donanmasının lojistik ve operasyonel kabiliyetini hedef alan çok katmanlı bir operasyon düzenlendiği duyuruldu.
Operasyon kapsamında Rusya Karadeniz Filosu’nun önemli unsurlarından olan "Yamal" ve "Azov" adlı büyük çıkarma gemileri ile tipi henüz belirlenemeyen bir başka savaş gemisinin vurulduğu teyit edildi. Ayrıca, 21980 "Graçonok" (Grachonok) projesi kapsamında üretilen bir sabotaj önleme botunun da zarar gördüğü aktarıldı.
Ukrayna özel kuvvetlerinin operasyonu sadece gemilerle sınırlı kalmadı. "Alfa" birimine ait insansız hava araçları (İHA), Rusya’nın bölgedeki haberleşme ve gözlem kapasitesini felç etmek amacıyla operasyon sırasında "Delfin" iletişim sistemine ait anten blokları ve "Mys-M1" tipi radar istasyonu vuruldu. Ayrıca "Yugtorsan" petrol üssünde bulunan yakıt rezervuarları isabet alarak kullanılamaz hâle getirildi.
SBU yetkilileri, bu tür operasyonların birikimli bir etki yarattığını ve Rusya’nın Kırım’ı bir askerî üs olarak tam kapasiteyle kullanma imkanını sistematik olarak elinden aldığını vurguladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından 17 Nisan 2026 itibarıyla paylaşılan güncel verilere göre, 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna ordusu Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus donanmasına ait; 9 büyük savaş gemisi, 6 muharebe ve devriye gemisi, 6 destek gemisi, 3 çıkarma veya nakliye gemisi ve 1 denizaltı imha etti.
KAYNAK: QHA
