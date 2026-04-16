Rusya iki Türk savunma şirketini dünyaya ilan etti! Adreslerini yayımladı: Bizi ciddiye alın hedefimizdesiniz

Listede Türkiye’den ise 2 şirket bulunuyor. Bunlardan ilki Yalova’da üretim yapaneski adıyla Dow Aksa (Aksa Akrilik) ile Ankara’da üretim yapan Tualcom. Yüzde 100 Türk sermayeli bir teknoloji şirketi olan ve 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Tualcom, Anti-Jam, Veri Bağı, Radar ve Elektronik Harp, Uçuş Sonlandırma ile Telemetri sistemleri geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği sistemler; Bayraktar TB2, AKINCI, TCG ANADOLU ve Mikro Uydu Fırlatma Aracı (MUFA) başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı platformda kullanılıyor.