Rusya iki Türk savunma şirketini dünyaya ilan etti! Adreslerini yayımladı: Bizi ciddiye alın hedefimizdesiniz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, Ukrayna'ya destek veren savunma şirketlerini açıkladı. Listede iki Türk savunma şirketi de yer alırken Medvedev, 'hedefimizdesiniz' çıkışını yaptı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi ve tedariki sağlayan şirketlere yönelik bir liste hazırladı. Moskova Yönetimi’ne ait kamu haber ajansı Itar Tass’ın haberine göre Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı meşru müdafaasına destekte bulunan insansız hava araçları üretimi yapan Ukrayna’ya ve üretici şirketlere destekte bulunan şirketlerin bulunduğu ülkelere yönelik listesinde Türkiye de bulunuyor.

Listede Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Danimarka, Letonya, Almanya, Hollanda, Litvanya, Polonya ve Çekya’daki firmaların adları ve açık adresleri de açıklandı. Listede Birleşik Krallık'ta (Londra, Mildenhall, Leicester şehirlerinde) Firepoint ve Horizontech, Almanya'da (Münih) Davinci Avia ve Airlogistics, Danimarka'da (Stoevring), Litvanya'da (Vilnius) Kort, Letonya'da (Riga) Terminal Autonomy, Hollanda'da (Hengelo) Destinus, Polonya'da (Mielec, Tarnow) Antonov Devlet İşletmesi ve Ukrspecsystems, Çek Cumhuriyeti'nde (Prag, Kolin) DeViRo yer almaktadır. Bu işletmeler FP-1, FP-2, Sticker, Da Vinci, Anubis, HaKi AK-1000, AQ-400 Kosa (Scythe), Ruta, An-196 Lyuty, RAM-2X ve Bulava insansız hava araçları ürettiği ifade ediliyor.

Listede Türkiye’den ise 2 şirket bulunuyor. Bunlardan ilki Yalova’da üretim yapaneski adıyla Dow Aksa (Aksa Akrilik) ile Ankara’da üretim yapan Tualcom. Yüzde 100 Türk sermayeli bir teknoloji şirketi olan ve 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Tualcom, Anti-Jam, Veri Bağı, Radar ve Elektronik Harp, Uçuş Sonlandırma ile Telemetri sistemleri geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği sistemler; Bayraktar TB2, AKINCI, TCG ANADOLU ve Mikro Uydu Fırlatma Aracı (MUFA) başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı platformda kullanılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna için insansız hava aracı üretimini ve tedarikini artırma kararının, kıta genelinde “askeri-siyasi durumun keskin biçimde tırmanmasına” yol açabileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Kiev yönetiminin dile getirdiği ve Avrupa üretimi olup “Ukrayna’ya ait” olarak sunulan İHA’larla Rusya’ya yönelik saldırı senaryolarının hayata geçirilmesinin “öngörülemez sonuçlara” yol açabileceği ifade edildi.

Ancak asıl açıklama ise eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den geldi. Medvedev sosyal medya ağı X’ten yaptığı açıklamada, bu şirketlerin bir hedef olduğunu söyledi.

Medvedev, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması kelimesi kelimesine ciddiye alınmalı: Dron ve diğer ekipman üreten Avrupa tesislerinin listesi, Rus silahlı kuvvetleri için potansiyel hedeflerin listesidir. Vuruşların gerçekliğe dönüşmesi, bundan sonra ne olacağına bağlı. İyi uyuyun, Avrupalı ortaklar!” diye yazdı.

