‘Beyaz altın’da flaş gelişme

Çetinkaya, son günlerde girdi maliyetlerinin arttığını, tarladan çıkan pamuğun ortalama 9,5 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Rekoltenin yüksekliğinin çiftçiler açısından sevindirici olduğunu dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti: "Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan doğal afetlerden dolayı pamuk ekiminde düşüş yaşandı ancak stratejik bir ürün olduğu için çiftçimiz asla pamuk üretiminden vazgeçmedi. Pamuk, çiftçimiz için bir sevda, emek ve alın teridir. Bu yıl 450 ile 650 kilo ortalamasında bir hasat gerçekleşiyor. Aydın ve Adana Çukurova'dan sonra pamuk üretiminde Türkiye ortalamasına bakılırsa pamuk üretiminde Kahramanmaraş da önemli bir yer alıyor."