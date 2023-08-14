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Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

2023-08-14 09:24:03
Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Lor peynirinin faydaları insanlar tarafından çok bilinmiyor ancak düzenli tüketildiği takdirde vücuda resmen şifa bombalıyor. ABD'li sağlık bilgileri sağlayıcısı Pure Pasture Farms Store, lor peynirinin kemikleri ve dişleri güçlendirdiğini yazdı. Lor peyniri, vücudun kalsiyumu dağıtmasına ve emmesine yardımcı olmak için gereken B vitamini barındırıyor. Anti-kanser özelliğe sahip olan lor peyniri, yüksek protein miktarı ve düşük kalorisi nedeniyle kilo verme sürecinde de iyi bir yardımcı görevi görüyor.

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Foto - Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Bol miktarda potasyum sağlayarak vücut sıvısının dengelenmesini sağlayan lor peyniri, çok fazla sodyum içermemesi nedeniyle kan şekeri seviyelerini düzenlemeye katkı sağlıyor. Fosfor, çinko, A vitamini, B12 vitamini gibi içeriklere sahip olan lor peyniri, süzme peynir ve sütte bulunan birçok hayati besini de içeriyor. Lor peyniri inek peynirinin suyundan yapılmaktadır. Buna rağmen antijenik proteinleri içermemektedir.

#2
Foto - Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Lor içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunman çok değerli bir protein daha içermektedir. Bu da serum proteindir. Bunun biyolojik değeri de oldukça yüksektir.

#3
Foto - Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Lor peyniri 100 gramında 700 mg kalsiyum içermektedir.

#4
Foto - Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Mineral ve vitamin yönünden zengin olan lor peyniri diyet ve spor yapan kişilere de şiddetle tavsiye edilmektedir.

#5
Foto - Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

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