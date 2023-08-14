Besin değeri yumurtayı bile solluyor! Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Lor peynirinin faydaları insanlar tarafından çok bilinmiyor ancak düzenli tüketildiği takdirde vücuda resmen şifa bombalıyor. ABD'li sağlık bilgileri sağlayıcısı Pure Pasture Farms Store, lor peynirinin kemikleri ve dişleri güçlendirdiğini yazdı. Lor peyniri, vücudun kalsiyumu dağıtmasına ve emmesine yardımcı olmak için gereken B vitamini barındırıyor. Anti-kanser özelliğe sahip olan lor peyniri, yüksek protein miktarı ve düşük kalorisi nedeniyle kilo verme sürecinde de iyi bir yardımcı görevi görüyor.