Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile özellikle ligin 2. yarısında yükselen bir form grafiği sergileyen siyah-beyazlı kulüp, her ne kadar şampiyon olamasa da bir sonraki sezona umutla bakıyor. Bu doğrultuda kadro planlamasına devam eden Güneş, herkesin şaşıracağı 5 yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...