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Spor
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

2023-06-06 07:53:43
Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile özellikle ligin 2. yarısında yükselen bir form grafiği sergileyen siyah-beyazlı kulüp, her ne kadar şampiyon olamasa da bir sonraki sezona umutla bakıyor. Bu doğrultuda kadro planlamasına devam eden Güneş, herkesin şaşıracağı 5 yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın yerine gelen Valerien Ismael, Beşiktaş'ta çok kalıcı olmadı.

#2
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Bu sezonun başlangıcında üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

#3
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Kara Kartal, daha önce 2 sene şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş'i takımın başına getireren büyük bir çıkışa imza attı.

#4
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Şenol Güneş önderliğinde bu sezon ligde 22 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 52 puan toplayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlarda 2.36 maç başı puan ortalaması yakaladı.

#5
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan siyah-beyazlılar, kritik maçtan 5-2 galip ayrıldı. Bu skorla beraber puanını 77'ye yükselten Beşiktaş, 3. sıradaki yerini korudu.

#6
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Bir sonraki hafta Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2. sıraya yüselmek için rakibini en az 4 farkla yenmesi gerekiyor.

#7
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI Gelecek sezon kadro planlamasına devam eden siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, şimdiden 5 yıldız futbolcunun biletini kesti.

#8
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Kara Kartal'da sezonun bitimiyle birlikte yolların ayrılacağı isimler büyük ölçüde netleşti. Sözleşmeleri bitecek N'Koudou, Welinton ve Maxim kesin yolcu.

#9
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

İngiltere'ye dönmek isteyen Saiss 6 milyon Euro bonservis bedeli getirirse transferine izin verilecek. Kiralık anlaşması biten Tayfur da bonservis ücreti 750 bin Euro'ya inerse alınacak.

#10
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Hürriyet'in haberine göre 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek Kevin N'Koudou, Welinton ve Alexandru Maxim ile yolları ayırma kararı alan siyah beyazlılar, İngiltere'ye dönmek isteyen Romain Saiss'e transfer görüşmeleri için izin verdi.

#11
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Ayrıca topuğundan sakatlanan Saiss, Konyaspor ile yapılacak son maçta oynamayacak.

#12
Foto - Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

TAYFUR BİNGÖL'ÜN GELECEĞİ ALANYASPOR'A BAĞLI Tayfur için de Alanyaspor'dan indirim bekleniyor. Turuncu yeşilli kulüp bonservis ücretini 1.5 milyon Euro'dan 750 bin Euro'ya indirirse futbolcu Beşiktaş'ta kalacak.

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