2023-12-22 07:31:43 Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında geceye damga vuran açıklamalarda bulunurken futbolculara yüklendi. Mert Günok ve Gedson Fernandes başta olmak üzere birçok futbolcu için konuşan Çalımbay, olay yaratan ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, gece yarısı aldığı kararla Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi. Tecrübeli çalıştırıcının yerine tam 7 aday olduğu söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…