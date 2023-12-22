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Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

2023-12-22 07:31:43
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında geceye damga vuran açıklamalarda bulunurken futbolculara yüklendi. Mert Günok ve Gedson Fernandes başta olmak üzere birçok futbolcu için konuşan Çalımbay, olay yaratan ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, gece yarısı aldığı kararla Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi. Tecrübeli çalıştırıcının yerine tam 7 aday olduğu söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 17. haftasında ligin alt sıralarında yer alan Alanyaspor'u konuk etti.

#2
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleye gollü başlayan Kara Kartal, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak büyük tepki çekti.

#3
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Son haftalarda performansıyla çokça eleştirilen Beşiktaş Futbol Takımı, taraftarı önünde yaşadığı mağlubiyetin ardından adeta dağıldı.

#4
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları gündeme damga vururken Beşiktaş yönetimi de flaş bir karar aldı.

#5
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM" Siyah-beyazlı takımın teknik adamı, takıma ilk geldiğinde karamsar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman söylüyorum. İnsanlar yanlış anlıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Çok sakat oyuncumuz vardı ve hala da var. Biliyorsunuz yeni yönetim 5 ismi kadro dışı bıraktı. O oyuncuların kariyerleri iyi ama beklenti verememişlerdi. Yönetimin bu gidişat neticesinde bir karar vermesi gerekiyordu. Elimizde oyuncularımız zaten kısıtlı. Kadro dışı oyuncular da eklenenince elimiz daha da zorlaştı."

#6
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

"İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapılması gerekiyor. Gerekli bölgelere yapılacak transfer takviyesi ile toparlanmak imkân dâhilinde. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu takım şuanda çok kırılgan. Takım denilince daha birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız takıma tam anlamıyla her şeyini vermiyor."

#7
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

"Takımın birbiriyle bağı yok. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Sezon başında gelsem, bu takımın yarısını almazdım. Takıma geldiğimden itibaren genç arkadaşlara da elimden geldiğince şans vermeye çalıştım. Sakarya'da oynadığımız hazırlık maçında hemen hepsini deneme, görme şansım oldu. Bugün de sahaya sürebileceğim kadarıyla şans vermeye çalıştım."

#8
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Gedson Fernandes'in Alanyaspor karşısında oynamaması hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Gedson daha önce de sakat sakat oynamıştı. Bugün tercihimizi kendisinden yana yapmadık, haklı olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

#9
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

GÖREVİNE SON VERİLDİ Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

#10
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

#11
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

ADAYLAR BELLİ OLDU Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek teknik direktör adayları da belli oldu:

#12
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Fabio Cannavaro

#13
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Slaven Bilic

#14
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Jorge Sampaoli

#15
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Van Nistelrooy

#16
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Frank de Boer

#17
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Bruno Genesio

#18
Foto - Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

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