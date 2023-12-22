Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM" Siyah-beyazlı takımın teknik adamı, takıma ilk geldiğinde karamsar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman söylüyorum. İnsanlar yanlış anlıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Çok sakat oyuncumuz vardı ve hala da var. Biliyorsunuz yeni yönetim 5 ismi kadro dışı bıraktı. O oyuncuların kariyerleri iyi ama beklenti verememişlerdi. Yönetimin bu gidişat neticesinde bir karar vermesi gerekiyordu. Elimizde oyuncularımız zaten kısıtlı. Kadro dışı oyuncular da eklenenince elimiz daha da zorlaştı."