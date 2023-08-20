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Spor
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Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

2023-08-20 19:14:50
Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde üst üste transferler yapan ve Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Zaynutdinov'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Umut Meraş'ı isteyen RAMS Başakşehir ile Deniz Türüç takasını görüşüyordu. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'ta iki yıldız isimle sözleşme imzalanacak.

#1
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Beşiktaş, dış transferde Rebic, Onana, Amartey, Emrecan Bulut, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov'u kadrosuna katarken sağ stoper ve bir hücum oyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Bir yandan da gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlar, Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için yaptığı 500 bin Euro'luk teklife karşılık Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

#3
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Bu gelişme sonrası turuncu-lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etmişti.

#4
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de beğendiği 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletmişti.

#5
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Sabah'a göre; Pazarlıkların devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

#6
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Siyah-beyazlılarda bir diğer önemli konu da sözleşmelerinde son yıllarına giren Salih Uçan ve Cenk Tosun'la yeniden anlaşma sağlanması.

#7
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Mert Günok ve Necip Uysal'a yeni mukavele ile birlikte iyileştirme yapan yönetim, Salih ve Cenk konusunu da çözüp, bu gündemi kapatmak istiyor.

#8
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan'ın 40 milyon TL civarında beklentisi var. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezona da çok iyi bir başlangıç yapmış durumda.

#9
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Geçtiğimiz sezon opsiyonu attığı goller ve yaptığı asistlerle devreye sokan Cenk Tosun'un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye yükselmişti.

#10
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

32 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında siyah-beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro üzerinden bir anlaşma sağladı.

#11
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Tecrübeli golcünün şu anki beklentisi de yine bu rakamın karşılığını almak. Yönetim, yeni haftada hem Salih hem Cenk ile masaya oturacak ve anlaşmayı tamamalayıp sözleşme imzalayacak.

#12
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Salih Uçan, Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkat çekti.

#13
Foto - Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...

Tecrübeli futbolcu Comparisonator verilerine göre Konferans Ligi'nde 2 tur ve 4 maçta oynayan 206 merkez orta saha oyuncusu arasında maç başına 1,81 anahtar pas ile 1. sırada yer aldı. Salih, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asist kaydetti.

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