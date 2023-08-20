2023-08-20 19:14:50 Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde üst üste transferler yapan ve Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Zaynutdinov'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Umut Meraş'ı isteyen RAMS Başakşehir ile Deniz Türüç takasını görüşüyordu. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'ta iki yıldız isimle sözleşme imzalanacak.