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Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

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Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında geriye düşen Emmanuel Agbadou, yüksek bonservis maliyeti ve transfer sürecindeki ayrıntılarıyla siyah-beyazlı kulüpte kriz oluşturdu. Geçtiğimiz ocak ayında Sergen Yalçın'ın ısrarıyla 18 milyon euro ödenerek kadroya katılan Fildişili stoper, hem kulübün transfer hareketliliğini kilitliyor hem de Yalçın'ın ayrılığında büyük etken olarak öne çıkıyor.

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Foto - Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasını yapan Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Emmanuel Agbadou’yu kadro tercihlerinde Thiago Djalo'nun dahi arkasında değerlendiriyor.

#2
Foto - Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Oyuncu için Napoli ve Atalanta’nın yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah’ın nabız yokladığı bilinse de süreç tıkanmış durumda. Agbadou’nun hem yüksek yıllık ücreti hem de Beşiktaş yönetiminin 18 milyon euroluk yatırımın bir kısmını kurtarma kararlılığı, resmi tekliflerin masaya gelmesini engelliyor.

#3
Foto - Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında gerçekleşen transfer sürecinde yönetim ile teknik heyet arasında ciddi gerilimler yaşandığı ortaya çıktı. O dönem transfer masasından birkaç kez kalkan Başkan Adalı'nın, oyuncuyu almaktan vazgeçtiğini Sergen Yalçın’a ilettiği belirtildi. Ancak Yalçın’ın başkana, "Agbadou olmazsa başka stoper almayalım" şeklinde net bir rest çekmesi üzerine kulüp finansal şartları zorlayarak transferi bitirmek zorunda kaldı.

#4
Foto - Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Sezon sonunda Sergen Yalçın'ın istifa etme sürecinde yönetimin tecrübeli çalıştırıcıya "dur" dememesinin ardındaki temel nedenlerden birinin bu transfer olduğu ifade ediliyor. Beklentileri karşılayamayan performansın yanında kulübe yüklenen 18 milyon euroluk devasa maliyet, yönetim ile Yalçın arasındaki bağların kopmasına yol açtı.

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Foto - Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!

Agbadou’nun takımdan nasıl gönderileceği ve mali yükün nasıl hafifletileceği ise siyah-beyazlı camiada belirsizliğini koruyor.

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