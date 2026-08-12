Beşiktaşlılar isyanda! Dengeler şimdi fena halde değişecek artık... Sessiz sedasız gitmişti!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında geriye düşen Emmanuel Agbadou, yüksek bonservis maliyeti ve transfer sürecindeki ayrıntılarıyla siyah-beyazlı kulüpte kriz oluşturdu. Geçtiğimiz ocak ayında Sergen Yalçın'ın ısrarıyla 18 milyon euro ödenerek kadroya katılan Fildişili stoper, hem kulübün transfer hareketliliğini kilitliyor hem de Yalçın'ın ayrılığında büyük etken olarak öne çıkıyor.