2023-07-29 19:21:16 Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Ante Rebic transferinde istediğini aldı. Hırvat futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş, Ante Rebic transferinde istediğini aldı. Hırvat futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş, Ante Rebic'i İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat futbolcuyu renklerine bağladı. Rebic yarın 15.00'te İstanbul'da olacak.
Kariyerini 4 yıldır Milan'da sürdüren Rebic, 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.
Beşiktaş, Rebic transferinin ardından orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
Siyah beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Roberto Pereyra ile temas halinde.
İngiliz futbolcu ile belirli şartlarda anlaşma sağlansa da Beşiktaş oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
Oxlade-Chamberlain ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Roberto Pereyra'nın ise kararını bekliyor.
Maddi şartlarda el sıkışılmış olmasına rağmen, Arjantinli futbolcu ailesini ikna etmeye çalışıyor.
Deneyimli orta saha oyuncusunun, Beşiktaş yönetimine henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı öğrenildi. Diğer yandan siyah beyazlılar, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini de tamamlamaya yakın.
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