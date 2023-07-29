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Spor
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Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

2023-07-29 19:21:16
Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde istediğini aldı. Hırvat futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Ante Rebic'i İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat futbolcuyu renklerine bağladı. Rebic yarın 15.00'te İstanbul'da olacak.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Kariyerini 4 yıldır Milan'da sürdüren Rebic, 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Rebic transferinin ardından orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Siyah beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Roberto Pereyra ile temas halinde.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

İngiliz futbolcu ile belirli şartlarda anlaşma sağlansa da Beşiktaş oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.

#6
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Oxlade-Chamberlain ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Roberto Pereyra'nın ise kararını bekliyor.

#7
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Maddi şartlarda el sıkışılmış olmasına rağmen, Arjantinli futbolcu ailesini ikna etmeye çalışıyor.

#8
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Deneyimli orta saha oyuncusunun, Beşiktaş yönetimine henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı öğrenildi. Diğer yandan siyah beyazlılar, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini de tamamlamaya yakın.

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