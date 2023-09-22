Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Gazeteci Sercan Dikme, "Anlaşmanın bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Alınacak ücretin yıllık 8 milyon dolar veya Euro olduğunu duydum" dedi. Tüpraş, Beşiktaş'ın konre üyesi ve camianın en saygın isimlerinden biri olan Rahmi Koç'un onursal başkanı olduğu Koç Holding şirketi. Türkiye'nin en büyük petrol rafireni şirketi konumunda. Şirket 2006 yılında özelleştirildi ve Koç tarafından alındı. Tüpraş, her yıl açıklanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında zirveyi kimseye vermiyor. 2023'te açıklanan son listeye göre merkezi Kocaeli'nde bulunan Tüpraş, 481 milyar 765 milyon liralık cirosu, 6 bin 112 çalışanıyla ilk sırada yer alıyor.