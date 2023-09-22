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Spor
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Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

2023-09-22 14:58:30
Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Vodafone'un sözleşmeyi bitirmesinden sonra yeni sponsorluk için uzun süredir çalışan Beşiktaş, Koç Holding şirketi Tüpraş ile anlaştı.

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Beşiktaş, uzun süredir beklediği yeni stat isim sponsorluğuna kavuşuyor. Siyah Beyazlı kulübün önümüzdeki bir kaç gün içinde Tüpraş ile anlaştığını duyurması bekleniyor. Koç Holding'in iştiraki olan Tüpraş, Türkiye'nin en önde gelen dev şirketlerinden biri.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Gazeteci Sercan Dikme, "Anlaşmanın bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Alınacak ücretin yıllık 8 milyon dolar veya Euro olduğunu duydum" dedi. Tüpraş, Beşiktaş'ın konre üyesi ve camianın en saygın isimlerinden biri olan Rahmi Koç'un onursal başkanı olduğu Koç Holding şirketi. Türkiye'nin en büyük petrol rafireni şirketi konumunda. Şirket 2006 yılında özelleştirildi ve Koç tarafından alındı. Tüpraş, her yıl açıklanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında zirveyi kimseye vermiyor. 2023'te açıklanan son listeye göre merkezi Kocaeli'nde bulunan Tüpraş, 481 milyar 765 milyon liralık cirosu, 6 bin 112 çalışanıyla ilk sırada yer alıyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Koç Holding, yıllarca Beko markasıyla da Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru oldu. Söz konusu marka halihazırda da forma sırt sponsoru olarak desteğini sürdürüyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Holdingin bir çok markası Siyah Beyazlı kulübün diğer branşlarına da sponsor olarak destek verdi.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe, 2015 yılında stat isim sponsorluğu için Ülker ile 10 yıllık anlaşma yaptı. Söz konusu anlaşmanın toplam tutarı 90 milyon dolar. Galatasaray ise bu sezon başında Rams ile sözleşme imzaladı.

#6
Foto - Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu! Dev rakam...

5 yıllak anlaşmanın ilk yılında Rams, kulübe 213 milyon 600 bin lira alacak. Sonraki 4 yıldaysa bu tutar TÜİK ve ENAG'ın yıllık enflasyon ortalamasına göre artırılacak.

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