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Spor
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Beşiktaş, Trabzon'a geldi

2023-04-15 19:05:15
Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak.

#1
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Teknik direktör Şenol Güneş, 22 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon’a geldi.

#2
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Havalimanı çıkışında bekleyen bir taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

#3
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Siyah beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç’ın dışında Atiba Hutchinson ve Amir Hadziahmetovic de kafilede yer almadı.

#4
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

#5
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesinden görüntüler...

#6
Foto - Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesinden görüntüler...

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