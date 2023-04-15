2023-04-15 19:05:15 Beşiktaş, Trabzon'a geldi
Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak.
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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 22 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon’a geldi.
Havalimanı çıkışında bekleyen bir taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç’ın dışında Atiba Hutchinson ve Amir Hadziahmetovic de kafilede yer almadı.
Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.
Beşiktaş kafilesinden görüntüler...
Beşiktaş kafilesinden görüntüler...
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