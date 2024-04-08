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Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

2024-04-08 12:49:53
Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 'kayıp' olarak değerlendiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fernando Santos ile gelecek haftalarda alınacak sonuçların durumuna göre yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı ekip, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu 2 yıldız için girişimlere başlayan Kartal, rakiplerine çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesinin ardından takımın başına geçen Fernando Santos ise taraftarın ve yönetimini güvenini kazanamadı.

#2
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Portekizli teknik direktörle kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenirken Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

#3
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

İddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmayı planlayan Kara Kartal, flaş hamleler peşinde.

#4
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Samet Aybaba, transferler için Almanya'ya gitti.

#5
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Aybaba, Borussia Dortmund'un oyuncuları Mats Hummels ve Salih Özcan için Almanya'da Dortmund'un Stuttgart'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı tribünden izledi.

#6
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Stoper listesinin başında yer alan Hummels'in temsilcileriyle görüşecek olan Aybaba'nın, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

#7
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

35 yaşındaki futbolcuda anlaşma sağlanamazsa Sebastian Coates (Sporting), Robin Knoche (Union Berlin) ve Gabriel Paulista'ya (Atletico Madrid) yönelik girişimler başlayacak.

#8
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Hummels, bu sezon Borussia Dortmund ile 31 maça çıktı, 3 kez ağları sarstı. Gollerinin tümü Bundesliga'da geldi.

#9
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak.

#10
Foto - Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:

26 yaşındaki orta sahanın vereceği cevap olumlu olması halinde yönetim, Borussia Dortmund kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başlayacak ve bonservisini almak için masaya oturacak. Salih Özcan, 2023-24 sezonunda 3 farklı kulvarda 27 karşılaşmada oynadı. Ancak takımına skor katkısı veremedi.

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