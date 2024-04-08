2024-04-08 12:49:53 Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım:
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 'kayıp' olarak değerlendiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fernando Santos ile gelecek haftalarda alınacak sonuçların durumuna göre yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı ekip, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu 2 yıldız için girişimlere başlayan Kartal, rakiplerine çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…