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Spor
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Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

2024-01-16 13:12:46
Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Kadınlar Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’a yenilen Beşiktaş, rakip futbolcunun erkek olduğunu iddia etmişti. ALG Spor cephesinden skandal bir yanıt geldi. Kadınlar Süper Ligi’nin 16. haftasında Gaziantep ALG Spor’a 2-1 yenilen Beşiktaş, takımına galibiyet golünü atan ALG Sporlu Angolalı futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu iddia etmişti.

#1
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" dedi. Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; bu iddiaların Beşiktaş’ın maçta yenilmesi sonrasında algı oluşturmak için ortaya atıldığını ifade eden ALG Spor eski Başkanı ve Türkiye Kadın Futbol Külüpleri Birliği üyesi Mehmet Yalçınkaya ise şöyle konuştu; "Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor. Bu oyuncunun kadın futbol takımında sağlık kontrolünden geçmeden, gerekli evrakları federasyona iletilmeden sahaya çıkma şansı var mı? Türkiye’de fiziksel olarak erkek yapılı br sürü kadın futbolcu var. Hem Türk hem de yabancı. Hepsinin sağlık kontrolleri tamamdır, federasyona ‘bayan’ kimlikleri ibraz edilmiştir.

#3
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Beşiktaş mağlup olunca böyle bir iddia attı. Şöyle yapabilirlerdi maçtan önce bu futbolcuya itiraz edip sağlık kurumundan ya da saha kenarındaki ambulanstaki yetkililerden denetim isteyebilirlerdi. Bunu yapmadılar maçtan sonra algı oluşturmaya çalıştılar” Geçen sezon yine bu duruma benzer bir olay yaşanmıştı. Ordu Rusumat-4 Gençlik ve Adana 01 takımları arasında oynanan maç sonrasında da aynı iddialar ortaya atılmıştı.

#4
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Ordu Rusumat-4 Gençlik takımının 2-0 yendiği maç sonrası Adana ekibi, rakibin iki erkek oyuncu oynattığını öne sürmüş ve Futbol Disiplin Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

#5
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Rusumat4- Gençlik, iki oyuncunun 'pembe kimlik' taşıdığını belirtmiş ama mavi kimlik almak için mahkemeye başvurduğu iddialarını doğrulayarak, "Ancak şu anda pembe kimlik taşıyorlar ve kadınlar. Yanlış bir durum yok. Kadın kimliğini taşıyan birine erkek diyebilir misiniz?' savunmasını yapmıştı.

#6
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Adana 01 yetkilileri ise, "Görünüşlerinden de erkek oldukları belli. Maç esnasında sonrasında herkes bu iki sporcunun erkek olduğunu gördü. Kadın futbolcularımız sakallı ablalarıyla maç yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Olaylar sonrasında incelemeleri tamamlayan Amatör Futbol Disiplin Kurulu ise Adanalı takımın itirazını reddetmişti.

#8
Foto - Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

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