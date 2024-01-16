Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; bu iddiaların Beşiktaş’ın maçta yenilmesi sonrasında algı oluşturmak için ortaya atıldığını ifade eden ALG Spor eski Başkanı ve Türkiye Kadın Futbol Külüpleri Birliği üyesi Mehmet Yalçınkaya ise şöyle konuştu; "Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor. Bu oyuncunun kadın futbol takımında sağlık kontrolünden geçmeden, gerekli evrakları federasyona iletilmeden sahaya çıkma şansı var mı? Türkiye’de fiziksel olarak erkek yapılı br sürü kadın futbolcu var. Hem Türk hem de yabancı. Hepsinin sağlık kontrolleri tamamdır, federasyona ‘bayan’ kimlikleri ibraz edilmiştir.