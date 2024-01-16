2024-01-16 13:12:46 Beşiktaş o futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istemişti! Türkiye’nin konuştuğu skandala skandal cevap geldi: Ambulansta kontrol ettirselerdi
Kadınlar Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’a yenilen Beşiktaş, rakip futbolcunun erkek olduğunu iddia etmişti. ALG Spor cephesinden skandal bir yanıt geldi. Kadınlar Süper Ligi’nin 16. haftasında Gaziantep ALG Spor’a 2-1 yenilen Beşiktaş, takımına galibiyet golünü atan ALG Sporlu Angolalı futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu iddia etmişti.