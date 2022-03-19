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Spor
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Beşiktaş, Hatayspor ile berabere kaldı

2022-03-19 21:12:00
Beşiktaş, Hatayspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak 3 puanı paylaştı.

#1
Foto - Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Akdeniz temsilcisi Hatayspor'u ağırladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten iki takım da ilk yarıda gol buldu. Maçın 17. dakikasında sahneye çıkan Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Akdeniz temsilcisi Hatayspor'u ağırladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten iki takım da ilk yarıda gol buldu. Maçın 17. dakikasında sahneye çıkan Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

#2
Foto - 42. dakikada Hatayspor'da Lobjanidze kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve harika bir frikik golü kaydetti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

42. dakikada Hatayspor'da Lobjanidze kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve harika bir frikik golü kaydetti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

#3
Foto - Beşiktaş 3 haftadır kazanamıyor İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. İlk yarıya nazaran ikinci devrede kar yağışı az da olsa etkisini yitirdi. Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarının skoru değişmedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş 3 haftadır kazanamıyor İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. İlk yarıya nazaran ikinci devrede kar yağışı az da olsa etkisini yitirdi. Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarının skoru değişmedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

#4
Foto - Bu skorla Beşiktaş, 46 puanla 8. sırada yer alırken, Hatayspor 47 puanla 7. sıraya yerleşti.

Bu skorla Beşiktaş, 46 puanla 8. sırada yer alırken, Hatayspor 47 puanla 7. sıraya yerleşti.

#5
Foto - Siyah beyazlılar bu beraberlikle birlikte, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Siyah beyazlılar bu beraberlikle birlikte, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

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