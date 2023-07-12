2023-07-12 09:06:49 Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Şenol Güneş yönetiminde tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporları dahilinde takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak Emrecan Bulut'u katarken, şimdi de flaş bir transfer için kolları sıvadı. Kartal, yıldız ismi ikna ederken, transferin tamamlanması için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...