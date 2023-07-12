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Spor
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

2023-07-12 09:06:49
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Şenol Güneş yönetiminde tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporları dahilinde takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, kadrosuna ilk olarak Emrecan Bulut'u katarken, şimdi de flaş bir transfer için kolları sıvadı. Kartal, yıldız ismi ikna ederken, transferin tamamlanması için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon Şenol Güneş yönetiminde 78 puan toplayarak ligi 3. sırada tamamladı.

#2
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlı ekip, transfer sezonunu Emrecan Bulut ile açtı.

#3
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Şenol Güneş'in transfer raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan Kartal, takımda birçok alana daha takviye yapmayı planlıyor.

#4
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Dış transfer kadar iç transfere de önem veren Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri Nathan Redmond ve Roman Saiss olarak dikkat çekiyor.

#5
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

REDMOND KRİZİ SÜRÜYOR Kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye dönen Nathan Redmond için Beşiktaş, yaptığı teklife henüz yanıt alamadı.

#6
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

29 yaşındaki oyuncuya cuma gününe kadar süre verilmiş, Redmond cephesinden gelen istekle bu süre pazartesiye kadar uzatılmıştı.

#7
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Ancak vakit dolmasına rağmen ne arayan var ne soran! Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipte rahatsızlık yaratırken, kulüpte de hem sağ kanat hem 10 numara oynayabilen bir oyuncu arayışı başladı.

#8
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Yönetimin, Redmond'a alternatif isimler listesini kısa süre içinde Şenol Güneş'e sunacağı ve seçimine göre hareket edeceği öğrenildi.

#9
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Siyah-beyazlı ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon için de transfer çalışmaları başlamıştı. Bu doğrultuda kadrosuna ilk olarak Emrecan Bulut'u katan Kartal, yıldız bir ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı İşte o isim...

#10
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

KARTAL'DAN OKEREKE BOMBASI Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı...

#11
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon Euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu.

#12
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerine doğrudan bonservisini 5 milyon Euro'ya verebiliriz. Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.

#13
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

İtalyan kulübü 5 milyon Euro isterken oyuncuyu ikna eden Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama ile işi bitirecek.

#14
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BİN BONUS Kartal'ın hedefi ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro bonus ile direkt alım üzerine kurulu...

#15
Foto - Beşiktaş bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.

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