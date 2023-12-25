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Yaşam
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Besicilerin zorlu kış mesaisi

2023-12-25 09:57:42
Besicilerin zorlu kış mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besici, zorlu kış şartlarında hayvanlarını kızak yardımıyla taşıdığı saman balyalarıyla besliyor.

#1
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

İlçede besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. Yaz aylarında yaylada otlatılan binlerce küçükbaş hayvan, kışın 5 ay boyunca ahırlarda kalacak

#2
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

Zorlu kış şartlarında ilkbahar aylarında toplatılan samanlar karlı havalarda yem olarak hayvanlara veriliyor.

#3
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

Evlerine yakın ahır inşa ederek besicilik yapan bölge halkı, kış aylarının gelmesiyle beraber eşeklerin yardımıyla kızaklarla saman balyalarını karda taşıyıp düzelttikleri alanlarda hayvanlara yem olarak veriyor.

#4
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçe ve köylerinde zorlu kış mesaisi sürüyor.

#5
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

Besici Faruk Temel, yıllardır zorlu işi yaptıklarını, bölgenin karlı olduğu sürekli hayvanların içinde olduklarını söyledi. Hayvanlara yem verip gözü gibi baktıklarını belirten Temel, "Dedelerimizden, babalarımız sonra biz bu işi yapmaya başladık. Karda samanları veriyoruz. çok zorlanıyoruz ama mecburuz" dedi.

#6
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

#7
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

#8
Foto - Besicilerin zorlu kış mesaisi

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